L’Algérie prolonge sa réduction volontaire de production de pétrole

Le ministère de l’énergie et des mines a annoncé hier, le dimanche 3 mars 2024, que l’Algérie a décidé de prolonger sa réduction volontaire supplémentaire de 51 000 barils par jour de pétrole pour le deuxième trimestre 2024. Cette décision a été prise en coordination avec d’autres pays membres de l’OPEP+.

En effet, selon le communiqué du ministère, la production algérienne sera limitée à 908 barils par jour jusqu’à la fin du deuxième trimestre de 2024, et que les volumes coupés supplémentaires seront progressivement réintégrés en fonction des conditions du marché.

De plus, cette réduction volontaire s’ajoute à une précédente réduction de 48 000 barils par jour annoncée en avril 2023 et qui se poursuivra jusqu’à fin décembre 2024. Ces mesures visent à soutenir la stabilité et l’équilibre des marchés pétroliers.

Impact sur les marchés internationaux

En outre, la décision de l’Algérie de prolonger sa réduction volontaire de production de pétrole aura un impact significatif sur les marchés internationaux. En effet, cette action contribuera à maintenir des prix stables et à assurer un approvisionnement adéquat en pétrole.

L’Algérie agit en coordination avec d’autres pays membres de l’OPEP+ pour mettre en œuvre ces réductions volontaires de production. Cette démarche collective vise à assurer une gestion efficace de l’offre de pétrole sur le marché mondial.

Pour conclure, il est crucial que les pays producteurs de pétrole continuent de coopérer et de prendre des mesures concertées pour maintenir la stabilité des marchés pétroliers. Les réductions volontaires de production sont un outil essentiel pour atteindre cet objectif commun.