L’Algérie produit pour la 1ère fois de l’huile de tournesol 100% locale

Cevital a marqué une étape importante dans l’industrie agroalimentaire algérienne en produisant son premier litre d’huile de tournesol entièrement algérienne. Cette réalisation représente un tournant majeur pour la production nationale d’huile de table.

Le directeur général de l’entreprise a annoncé cette nouvelle lors d’une interview sur la Chaîne 1 de la Radio algérienne. Il a précisé que la production de cette huile a eu lieu le 28 mai 2024. C’est un jour historique pour le groupe et pour l’agriculture algérienne.

L’huile de tournesol produite par Cevital provient de graines cultivées en Algérie. Cette démarche soutient directement les agriculteurs locaux. La commercialisation de cette huile se fera prochainement, au même prix que l’huile de soja importée. Actuellement, l’huile de soja est vendue à 125 dinars le litre et subventionnée par l’État.

Il y a un an, le 30 mai 2023, a été inaugurée une usine de trituration multigraines à Béjaia. Cette installation est capable de traiter 6 000 tonnes de tournesol, 5 000 tonnes de colza et 11 000 tonnes de soja. La diversité des graines traitées montre la capacité de Cevital à diversifier ses sources d’approvisionnement et à répondre aux besoins du marché local.

La production d’huile locale dépend fortement de l’approvisionnement régulier en graines oléagineuses par le secteur agricole algérien. Pour garantir la durabilité de cette production, une collaboration étroite avec les agriculteurs est essentielle.

Investissements dans le secteur des huiles alimentaires

D’autres groupes algériens, comme Madar, Sim et Cofid, ont également investi dans la production d’huiles 100 % algériennes. Ces initiatives visent à réduire la dépendance du pays aux importations et à renforcer l’économie locale.

En plus de la production d’huile de table, Cevital transforme également des récoltes agricoles en jus de fruits et en confitures dans son usine à El Kseur, près de Béjaia. Cette diversification permet à l’entreprise de maximiser l’utilisation des matières premières locales et d’offrir une gamme variée de produits aux consommateurs.

L’Algérie consomme annuellement 900 000 tonnes d’huile de table, toutes importées jusqu’à présent. La production locale d’huile par Cevital et d’autres groupes contribue à réduire cette dépendance aux importations et à sécuriser l’approvisionnement en huile pour les ménages algériens.

La production locale d’huile de tournesol génère également des sous-produits utilisés comme aliment pour le bétail. Cela est crucial pour soutenir l’élevage bovin et ovin en Algérie, contribuant ainsi à l’autosuffisance alimentaire du pays.