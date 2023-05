L’Algérie produira du lait infantile prochainement

Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a présidé hier la cérémonie de signature d’un accord de partenariat entre l’Algérie et la Belgique pour la production de lait pour bébé en Algérie.

Selon le ministère, le protocole d’accord a été signé aujourd’hui entre la société algérienne Sarl Achir Lait et la société belge Ninolac International S.A, pour la création de la première usine de production de lait pour bébé en Algérie.

La cérémonie de signature du partenariat a eu lieu à l’hôtel Aurassi à Alger, pour la création de la première usine de production de lait pour nourrissons et de farine pour bébés en Algérie.

Le partenariat entre l’Algérie et la Belgique pour la production de lait infantile en Algérie est un accord fructueux pour l’Algérie. Ce partenariat permettra à l’Algérie de produire son propre lait pour nourrissons et de farine pour bébés, ce qui réduira considérablement sa dépendance à l’importation de produits similaires. Permettant également de créer de nombreux emplois en Algérie, dans la mesure où l’usine de production de lait pour bébé devrait employer de nombreux travailleurs locaux.

Un accord de partenariat bénéfique pour la Belgique

Le partenariat entre l’Algérie et la Belgique pour la production de lait infantile en Algérie est également bénéfique pour la Belgique. Ce partenariat permettra à la Belgique de renforcer ses relations commerciales avec l’Algérie, en particulier dans le domaine de la production laitière.

La Belgique est l’un des principaux producteurs de lait en Europe, et ce partenariat lui permettra de renforcer sa position sur le marché algérien, en fournissant aux consommateurs algériens un produit de haute qualité et abordable.

Ce partenariat entre l’Algérie et la Belgique pour la production de lait infantile en Algérie est également respectueux de l’environnement. Les deux sociétés se sont engagées à respecter les normes environnementales les plus strictes lors de la production de leur lait pour bébé. Cela signifie que la production de lait pour bébé en Algérie sera respectueuse de l’environnement, en utilisant des méthodes de production durables et en minimisant les déchets et la pollution.

Un partenariat pour l’avenir

Le partenariat entre l’Algérie et la Belgique pour la production de lait infantile en Algérie est un partenariat pour l’avenir. Ce partenariat permettra à l’Algérie de développer son industrie laitière, en produisant son propre lait pour nourrissons et en réduisant sa dépendance à l’importation de produits similaires.

Ce partenariat permettra également à la Belgique de renforcer ses relations commerciales avec l’Algérie, en fournissant aux consommateurs algériens un produit de haute qualité et abordable.