L’Algérie prend la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine

L’Algérie a été officiellement élue, ce vendredi, à la présidence du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA). Elle assumera cette responsabilité tout au long du mois d’août 2025, succédant ainsi à la présidence tournante de cet organe central dans la gestion des conflits et des crises en Afrique.

Durant cette présidence, Alger s’engage à mobiliser les efforts du Conseil pour faire avancer l’agenda africain en matière de paix, de sécurité et de stabilité. Une démarche cohérente avec la tradition diplomatique algérienne, qui a toujours plaidé pour des solutions africaines aux problèmes africains.

L’Algérie à la tête du Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA

Les autorités algériennes ont exprimé leur volonté de travailler en étroite collaboration avec les autres États membres du CPS afin d’aborder les défis sécuritaires majeurs qui menacent plusieurs régions du continent. Cette collaboration vise à renforcer l’influence de l’UA dans la résolution des conflits et la promotion de la paix en Afrique.

Cette nouvelle responsabilité pour l’Algérie souligne son rôle important sur la scène internationale et son engagement continu envers la paix et la sécurité en Afrique. Le pays a une longue histoire de médiation et de diplomatie dans la région et sa présidence du CPS est une opportunité de consolider son leadership.

Priorités de la présidence algérienne : Soudan, Sud-Soudan et lutte contre le terrorisme

Parmi les dossiers prioritaires de la présidence algérienne figurent les situations critiques au Soudan et au Sud-Soudan, deux pays en proie à des conflits armés prolongés et à une instabilité politique chronique. Elle a prévu des réunions de haut niveau pour discuter des efforts de médiation, des besoins humanitaires urgents et des mécanismes de suivi des cessez-le-feu.

L’accent sera mis sur la recherche de solutions pacifiques ainsi que durables à ces conflits, en impliquant les acteurs régionaux et internationaux. L’Algérie souhaite promouvoir le dialogue et la réconciliation nationale dans ces pays déchirés par la guerre.

La présidence algérienne ne se limitera pas aux crises armées. Elle prévoit également des sessions thématiques consacrées à la gouvernance en Afrique, au système d’alerte précoce et à la coordination entre plusieurs structures de sécurité de l’UA :

Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs,

Le Centre africain d’étude et de recherche sur le terrorisme (CAERT),

(CAERT), Et AFRIPOL, l’organe de coopération policière du continent.

Un autre point central du programme concerne un réexamen du cadre de référence de la sous-commission de lutte contre le terrorisme relevant du CPS, dans un contexte où la menace terroriste continue d’évoluer en Afrique de l’Ouest, au Sahel ainsi que dans la Corne de l’Afrique. Cette révision vise à adapter les stratégies de lutte contre le terrorisme aux nouvelles réalités et à renforcer la coopération entre les États membres de l’UA.

L’objectif est de renforcer les capacités de l’UA à prévenir et à combattre le terrorisme, en mettant l’accent sur le partage d’informations, la coordination des opérations et le renforcement des capacités des États membres.

