« L’Algérie pourrait faire mieux sans lui au Mondial 2026 », Samir Nasri critique Petkovic

Samir Nasri n’apprécie pas le sélectionneur national Vladimir Petkovic. Selon lui, l’équipe d’Algérie serait capable de déranger l’Autriche en Coupe du monde-2026 avec un autre coach.

C’est vendredi passé que le tirage au sort de la Coupe du monde-2026 a eu lieu. L’équipe d’Algérie a hérité du groupe J, avec l’Argentine, l’Autriche et la Jordanie.

Sur papier, l’Argentine, championne du monde de la dernière édition au Qatar, est grande favorite pour se qualifier pour les huitièmes de finale. La deuxième place est jouable entre les trois autres sélections. Pour les Verts, ils ont les chances pour accompagner l’Albiceleste au deuxième tour du mondial américain.

« Je ne suis pas fan de Petkovic »

Le tirage au sort effectué, place maintenant aux avis des consultants. Samir Nasri, l’ex-international français d’origine algérienne, prend la parole pour parler des chances des Fennecs de la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde-2026.

L’ancien meneur de jeu de l’Olympique de Marseille se dit content de voir son pays d’origine prendre part au grand rendez-vous planétaire. « Moi, je suis content. Mon pays d’origine qui va jouer contre l’Argentine, il y a tout ce romantisme des Algériens qui aiment beaucoup l’Argentine par rapport à Maradona, aujourd’hui par rapport à Messi. Cette confrontation, je suis très content de la voir », dira-t-il d’emblée sur le plateau d’une émission sportive diffusée sur Canal+.

Mais Nasri a avoué qu’il n’apprécie pas le sélectionneur national Vladimir Petkovic. Selon lui, l’équipe d’Algérie serait capable de déranger les Autrichiens avec un autre coach. « L’Algérie a de quoi sortir de ce groupe. Après, je ne suis pas fan du coach, je ne suis pas fan de Petkovic. Je pense qu’avec un autre coach, elle serait capable même de déranger les Autrichiens, mais ils peuvent sortir de la poule. (…) Il y a des manques défensivement et un attaquant capable de marquer des buts. Gouiri doit trouver sa place dans cette équipe. Il y a Amoura qui est là. Quid de Mahrez, dans quel état de forme, il sera ? Mais il y a une bonne équipe », a-t-il estimé.

À la tête de la sélection nationale depuis mars 2024, Vladimir Petkovic a un bilan très satisfaisant avec 15 victoires, 3 nuls et 2 défaites. À lui de confirmer lors des deux prochaines compétitions majeures : la Coupe d’Afrique des nations-2025 et la Coupe du monde-2026.

