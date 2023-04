« L’Algérie possède le potentiel pour développer des drones », selon le ministre des Startups

Yacine El Mahdi Oualid, a déclaré jeudi à Alger que l’Algérie possède un grand potentiel pour développer des modèles de drones utilisables dans divers domaines, tels que l’agriculture et la gestion des catastrophes naturelles. Ceci permettrait au pays de passer de la recherche à la production et à la commercialisation, selon le ministre.

Selon l’Algérie Présse Service, c’est au cours d’une journée d’étude sur les drones intitulée « Drones : applications et perspectives », M. Oualid a souligné que de nombreux jeunes innovateurs et start-up algériens ont conçu des prototypes de drones. Le ministre a insisté sur l’importance de soutenir davantage ces efforts, afin de permettre la transition vers la production et la commercialisation de ces technologies.

L’objectif de cette journée d’étude était de mettre en lumière ces compétences et de les aider à concrétiser leurs projets, financièrement ou en les accompagnant dans la connaissance de la réglementation du secteur. Le ministre a rappelé que plusieurs textes réglementaires concernant le domaine des drones ont été publiés récemment.

Création d’une école supérieure des systèmes indépendants

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a annoncé que son ministère entamera prochainement l’élaboration d’un cahier des charges pour la création d’une école supérieure des systèmes indépendants, dont les drones font partie.

M. Bidari a salué les « innovations prometteuses » développées par les étudiants et les chercheurs dans ce domaine. Il a affirmé que son ministère et celui de l’Economie, de la Connaissance, des Start-ups et des Micro-entreprises collaboreront pour créer des « sociétés économiques mixtes » entre les centres de recherche spécialisés dans les systèmes indépendants et les centres financiers, afin de développer et commercialiser ces modèles fabriqués.