L’Algérie porte plainte contre Louis Sarkozy après ses menaces de brûler son ambassade

À la suite des déclarations controversées de Louis Sarkozy, qui a menacé de détruire son ambassade à Paris, l’Algérie a engagé une action en justice auprès des tribunaux français, à l’encontre du fils de l’ancien président français.

Après avoir provoqué un tollé avec ses appels à la violence à Gaza, Louis Sarkozy s’est attiré les critiques de la communauté algérienne en France en raison de ses déclarations polémiques sur les relations entre la France et l’Algérie.

L’Algérie dépose plainte contre le fils de l’ancien président français Sarkozy

L’Algérie a officiellement porté plainte contre Louis Sarkozy, âgé de 27 ans, par l’intermédiaire de son ambassade en France, devant un tribunal français. Et ce, suite à ses graves déclarations et menaces de destructions de l’ambassade algérienne à Paris.

« L’État algérien, via l’entremise de son ambassade en France, a officiellement déposé plainte en début de semaine auprès d’une juridiction française ordinaire à l’encontre de Louis Sarkozy, 27 ans, à la suite des propos graves qu’il a tenus contre l’Algérie et de ses menaces de brûler le siège de la mission diplomatique algérienne à Paris« .

Pour rappel, il y a quelques semaines, dans le portrait dressé par Le Monde, Louis Sarkozy a tenu des déclarations assez violentes reflétant une approche particulièrement agressive des relations internationales.

Inconnu de la scène politique, Louis Sarkozy a évoqué des mesures radicales comme la suspension des visas, l’augmentation drastique des tarifs douaniers et des actions violentes contre la représentation diplomatique algérienne en France : « Si j’étais aux manettes et que l’Algérie arrêtait Sansal, je brûlerais l’ambassade, je stopperais tous les visas et j’augmenterais de 150 % les tarifs douaniers« .

Deux autres plaintes déposées contre Louis Sarkozy après ses propos sur l’Algérie

Après avoir passé sa vie aux États-Unis, où il a acquis la nationalité américaine, il est revenu en France, avec l’ambition de lancer une carrière politique, sur les traces de son père. Cependant, en raison de ces déclarations polémiques, il s’est attiré les foudres de la communauté algérienne en France.

En effet, le mois de février dernier, l’association SOS Racisme a saisi la justice pour signaler les propos incendiaires de celui qui se décrit comme un « penseur libre« . L’association considère ces paroles comme une incitation publique à commettre des crimes, un délit puni par l’article 24, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle exhorte la justice à examiner les qualifications juridiques de ces déclarations et à engager les poursuites appropriées.

De son côté, l’Union algérienne, une association s’occupant de la communauté nationale en France, a fait savoir qu’elle a engagé des poursuites judiciaires contre le plus jeune fils de Nicolas Sarkozy. « Le parquet contre la haine en ligne de Paris vient d’être saisi par mon cabinet. Espérons que Monsieur Retailleau soit aussi réactif qu’avec les Tiktokeurs« , a déclaré Nabil Boudi l’avocat de l’association.

