L’Algérie plus grand importateur de blé français hors UE

L’Algérie a importé pas moins de 309 000 tonnes de blé tendre en provenance de France durant le mois de février dernier seulement.

D’après un rapport de l’agence britannique « Reuters », spécialisée dans l’information financière, publié le jeudi 04 mars 2021, la quantité importée représente actuellement le « plus gros volume mensuel expédié vers le pays jusqu’à présent cette saison » ( 2020 / 2021 )

La même source déclare ainsi qu’avec cette quantité, l’Algérie est restée l’importateur numéro un de la France de blé tendre lors du mois précédent, en excluant l’UE ( Union Européenne ) du classement.

Le Maroc vient ensuite en deuxième position dans le classement des principaux importateurs de la France hors UE avec une quantité de 138 000 tonnes de blé tendre importées. Il s’agit là, également, de la plus grosse quantité importée jusqu’à présent par le Maroc lors de la saison 2020 / 2021.

Enfin, le rapport précise que durant la période de juillet 2020 et février 2021, la France a exporté en dehors de l’UE et de la Grande-Bretagne, pas moins de 5 millions de tonnes de blé tendre.

Une famille algérienne nécessite au minimum 81 000 DA par mois, selon une étude

D’après une étude menée par le Snapap et le CGATA, et publiée ce mardi 02 mars, un foyer algérien composé de 5 personnes ( 2 parents et 3 enfants ) a besoin de plus de 80 000 DA mensuels afin de subvenir à ses besoins et vivre de façon convenable.

Avec un montant de 62 734 DA par mois en 2015 et 73 217 DA par mois en 2017, il y a eu une évolution de 12%, notamment causée par la constante dégringolade du dinar algérien ainsi que la crise sanitaire due au covid-19.

Selon les statistiques de l’étude, les principales dépensent concernent l’achat des produits alimentaires et les frais de logement avec un montant estimé en moyenne à 31 100 DA et 22 630 Da par mois. Le reste du budget, quant à lui, est réparti entre les soins médicaux et les frais de scolarité des enfants avec un montant de 5 271 DA et 1 250 DA mensuels.