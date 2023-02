« L’Algérie peut faire comme le Maroc au Mondial », selon Zorgane

Le milieu de terrain international de Charleroi, Adem Zorgane, a accordé une longue interview au média belge RTBF. Il parle notamment de la sélection nationale et de ses ambitions.

Issu de la fameuse académie du Paradou AC, Adem Zorgane, tout comme Ramy Bensebaini, Hicham Boudaoui ou encore Youcef Atal, pour ne citer que ceux là, a réussi à décrocher un contrat professionnel en Europe. En effet, il est allé monnayer son talent en championnat belge en 2021, en optant pour Charleroi.

Pour sa deuxième saison à la « Jupiler Pro League », tout se passe bien pour le jeune milieu de terrain de 23 ans. Convoqué par Djamel Belmadi en 2021, il compte 8 sélections chez les Verts. Dans une longue interview accordée pour le média belge RTBF, le Sétifien parle de ses ambitions en sélection.

« Je veux m’imposer au sein de la sélection nationale. Et pour cela, je dois cravacher dur sans relâche ». Dira-t-il.

En parlant de la sélection nationale, Zorgane est convaincu que la bande à Belmadi est aussi « capable de réaliser un parcours comme le Maroc dans une Coupe du Monde. Le Maghreb a de bons joueurs et de la qualité ». A-t-il indiqué.

Zorgane voudrait jouer la Champion’s League

Le milieu de terrain international évoque son avenir. Il affirme qu’il a pour ambition de rejoindre un club plus huppée à partir de la saison prochaine. A 23 ans, il est temps de jouer la Ligue des Champions Européenne.

«Si je pars cet été ? Je ne vais pas vous mentir, c’est le plan : j’ai toujours rêvé de jouer la Ligue des Champions. Petit, je supportais Barcelone comme tout le monde, et aujourd’hui je vise un transfert en France, en Espagne ou en Angleterre. Mais je ne serai jamais celui qui dira qu’il est trop fort pour son équipe ! J’ai de l’ambition, comme tout joueur professionnel… mais si je dois rester encore un an à Charleroi, il n’y aura pas de problème. Je peux encore y progresser et aider l’équipe à grandir ». A-t-il indiqué.

«Le football mondial est devenu trop statistique (….) Ce n’est pas ma nature profonde : l’égoïsme n’est pas en moi. Bien au contraire, j’essaie toujours de faire le meilleur choix pour l’équipe : c’est ma mentalité, je ne vais pas me changer et devenir un égoïste. C’est un peu mon souci : j’ai toujours été pote avec les joueurs… qui jouaient à ma place ! Et même si je suis sur le banc, je suis leur premier supporter ». A-t-il conclut.