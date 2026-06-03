L’Algérie peut-elle devenir un exportateur d’hydrogène vert vers l’Europe ? Ce que prépare l’Allemagne

Onze ans après le lancement du partenariat énergétique algéro-allemand, la GIZ Algérie a dressé le bilan de cette coopération et tracé les contours de ce qui attend les deux pays dans les prochaines années. Au programme, énergies renouvelables, hydrogène vert, efficacité énergétique et modernisation des réseaux. L’agence allemande a détaillé ces axes dans une vidéo publiée à l’occasion de cet anniversaire.
Partenariat énergétique Algérie – Allemagne : onze ans de formation, d’études et de projets communs
Sur la dernière décennie, la coopération entre les deux pays a pris plusieurs formes concrètes. Ateliers techniques, programmes de formation, renforcement des capacités institutionnelles, études spécialisées. La GIZ cite notamment l’étude exploratoire « Power2X Potential Exploratory Study in Algeria ». Qui évalue la faisabilité de convertir l’électricité produite à partir du solaire et de l’éolien en hydrogène vert ou en carburants industriels propres, et d’en faire, à terme, une filière d’exportation vers les marchés européens.
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La GIZ rappelle également que ce partenariat repose sur un socle d’échanges d’expériences entre institutions des deux pays. Visites d’études, participation à des salons et événements internationaux, mise en relation des acteurs publics et privés algériens et allemands.
Hydrogène vert et énergies renouvelables : les priorités affichées pour les prochaines années
Pour la période à venir, la GIZ a listé quatre axes de travail :
- L’extension des projets d’énergies renouvelables, solaire et éolien en tête, pour diversifier le mix énergétique algérien.
- L’amélioration de l’efficacité énergétique, en déployant des technologies adaptées à la réduction de la consommation dans différents secteurs.
- La modernisation des réseaux électriques, pour améliorer leur fiabilité et leur capacité à absorber la production renouvelable.
- Le développement de projets d’hydrogène vert, avec l’ambition de contribuer à l’émergence d’un marché compétitif autour de cette ressource.
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L’agence travaillera aussi à l’élaboration des cadres réglementaires liés aux renouvelables et à la construction de scénarios énergétiques à long terme.
Investissements privés allemands : la GIZ veut orienter les entreprises vers les opportunités algériennes
Au-delà de la coopération institutionnelle, la GIZ annonce vouloir accompagner les entreprises privées allemandes pour qu’elles identifient et saisissent les opportunités d’investissement en Algérie, aussi bien dans les grands projets que dans les initiatives de taille intermédiaire, dans les renouvelables comme dans l’hydrogène vert.
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L’agence conclut en affirmant que l’objectif reste le même depuis onze ans ; tansformer les ambitions communes en projets concrets, portés conjointement par les secteurs public et privé des deux pays.