L’Algérie peut-elle devenir un exportateur d’hydrogène vert vers l’Europe ? Ce que prépare l’Allemagne

Sur la dernière décennie, la coopération entre les deux pays a pris plusieurs formes concrètes. Ateliers techniques, programmes de formation, renforcement des capacités institutionnelles, études spécialisées. La GIZ cite notamment l’étude exploratoire « Power2X Potential Exploratory Study in Algeria ». Qui évalue la faisabilité de convertir l’électricité produite à partir du solaire et de l’éolien en hydrogène vert ou en carburants industriels propres, et d’en faire, à terme, une filière d’exportation vers les marchés européens.

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