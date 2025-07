L’Algérie, pays ouvert ou fermé aux voyageurs ? Ce que dit l’indice Henley 2025

En 2025, l’accès sans visa demeure un défi majeur dans plusieurs pays africains, qui maintiennent des politiques restrictives pour les visiteurs étrangers. L’Algérie fait-elle partie des destinations les plus fermées ou les plus ouvertes aux voyageurs ?

Selon l’indice d’ouverture Henley, qui évalue 199 pays et territoires sur leurs politiques de visas, de nombreuses destinations africaines peinent encore à faciliter les voyages sans visa.

Ce manque d’ouverture contraste fortement avec les objectifs de cadres régionaux tels que la zone de libre échange continentale africaine, qui aspire à dynamiser le commerce, la collaboration économique et la mobilité à travers le continent.

Les pays africains les moins ouverts aux voyageurs internationaux

Les dernières données de l’indice d’ouverture d’Henley 2025 révèlent les dix pays africains les moins ouverts aux voyageurs en 2025, limitant sévèrement l’entrée aux voyageurs, investisseurs et professionnels dans divers domaines.

Parmi ces nations, la Guinée Équatoriale, qui se classe au dernier rang du classement des pays africains les plus ouverts, n’autorisant l’entrée sans visa qu’à trois pays. L’Érythrée et la Libye suivent de près, permettant respectivement l’accès à 4 et 5 nationalités.

L’Algérie, quant à elle, figure également parmi les pays les moins ouverts aux voyageurs, avec seulement un accès sans visa à 6 nationalités, tandis que le Congo autorise 7.

Il est important de souligner que l’Algérie ouvre à faciliter l’accès pour ses visiteurs. On peut notamment citer la simplification de l’obtention du visa à l’arrivée pour les voyageurs se rendant dans le Grand Sud algérien.

Le passeport algérien progresse au classement Henley 2025

Le cabinet Henley & Partners a aussi publié son classement 2025 des passeports les plus puissants au monde. Singapour maintient sa position dominante avec un accès sans visa à 193 destinations sur 227, tandis que le Japon et la Corée du Sud se partagent la deuxième place (190 destinations).

La France connaît un recul notable, passant de la première à la troisième position, qu’elle partage avec six autres pays européens (Allemagne, Italie, Espagne, Irlande, Danemark et Finlande), offrant un accès à 189 destinations sans visa.

Point positif pour l’Algérie qui gagne trois places et se hisse au 81e rang. Son passeport permet désormais d’accéder à 55 pays sans visa ou avec visa à l’arrivée, incluant notamment la Bolivie, le Cambodge et le Liban. Les Algériens peuvent également voyager vers certaines destinations comme Singapour, l’Afrique du Sud ou la Thaïlande via un système d’e-visa.

Ce classement, basé sur les données de l’IATA et analysant 199 passeports pour 227 destinations, reflète l’évolution des dynamiques mondiales en matière de mobilité internationale et de liberté de voyage.

