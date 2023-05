L’Algérie, pays arabe le moins endetté en 2023 ? Le FMI révèle le classement

La question des dettes extérieures est centrale dans les discussions économiques mondiales. Représentant le montant total dû par un pays à ses créanciers étrangers, cette dette peut être à la fois un outil d’investissement pour le développement et un fardeau pour l’économie nationale. Un récent rapport met en évidence les différences de dette extérieure entre les pays, avec un focus particulier sur l’Algérie.

Selon ce nouveau rapport, l’Algérie se distingue dans le monde arabe par son faible niveau d’endettement extérieur. En effet, la dette extérieure du pays ne représente que 1,6 % de son produit intérieur brut (PIB), un chiffre qui place l’Algérie à la fin de la liste dans le monde arabe. La Somalie et la Palestine précèdent l’Algérie avec respectivement 7,5 % et 11,2 % de leur PIB.

Cette situation contraste fortement avec celle de pays comme la Bahreïn, où la dette extérieure représente plus de 200% de son PIB, et le Soudan, où elle s’élève à 146,8 %.

Le faible niveau de dette extérieure de l’Algérie pourrait être attribué à divers facteurs, mais cette situation n’est pas exempte de défis.

PIB 2023 : l’Algérie dans le TOP 10 des pays arabes les plus riches

L’Algérie fait son entrée dans le top 10 des pays arabes en termes de PIB, selon un rapport récent publié par le Fonds Monétaire International (FMI). Avec un PIB de 4 480 dollars par habitant, le pays nord-africain se classe à la dixième position, révélant ainsi son potentiel économique croissant.

Bien que dominé par le Qatar, qui occupe la première place avec un impressionnant PIB de 83 890 dollars par habitant, ce classement met en lumière la progression de l’Algérie dans l’économie de la région. Les Émirats arabes unis se positionnent à la deuxième place avec un PIB de 49 450 dollars par habitant, suivis du Koweït avec 33 650 dollars.

Parmi les autres pays présents dans le top 10, on retrouve l’Arabie saoudite, le Bahreïn, le Sultanat d’Oman, la Libye, l’Irak et la Jordanie, qui ont tous contribué à la dynamique économique de la région.

La Tunisie quant à elle se hisse à la 11e place avec un PIB de 4 070 dollars par habitant, tandis que le Maroc se trouve à la 12e position avec un PIB de 3 750 dollars. Ces chiffres témoignent de l’importance économique des pays d’Afrique du Nord.

L’Algérie, riche en ressources naturelles telles que le pétrole et le gaz, a su diversifier son économie au fil des années en investissant dans des secteurs tels que l’agriculture, le tourisme et les énergies renouvelables. Ces efforts ont contribué à la croissance économique du pays et à son ascension dans le classement régional.