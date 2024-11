« L’Algérie paye pour convaincre les binationaux », grave révélation du sélectionneur de la Tunisie

Le sélectionneur de la Tunisie, Kaïs Yaâkoubi, a lancé un grand coup de gueule. Il assure que l’Algérie met le paquet pour convaincre les joueurs binationaux d’opter pour les Verts. Il a donné comme exemple Amine Gouiri.

Rien ne va pour la sélection tunisienne ! Déjà battue par Comores, elle a concédé une nouvelle défaite à la maison face à la Gambie (0-1), dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations-2025. Mais ce nouveau faux pas ne lui a pas empêché de valider son billet qualificatif pour la 35e édition de la CAN qui se déroulera au Maroc.

Très furieux contre la mauvaise performance de son équipe, le sélectionneur national tunisien, Kaïs Yaâkoubi, n’a pas mâché ses mots lors de la conférence de presse d’après-match. Il affirme que le football tunisien est malade.

« En Tunisie, on souffre de plusieurs problèmes logistiques et financiers. D’ailleurs, c’est la discorde entre les supporters et la sélection tunisienne car cette dernière n’est plus performante […] L’environnement n’est absolument pas encourageant pour réaliser les meilleurs résultats possibles », dira-t-il.

Selon Yaâkoubi, l’Algérie met le paquet pour s’offrir les binationaux

Poursuivant sa déclaration, celui qui a succédé récemment à Fawzi Benzarti a fait une grave révélation. En effet, il assure que l’Algérie met le paquet pour convaincre les joueurs binationaux d’opter pour les Verts.

« Pourquoi la sélection nationale n’est plus performante ? Vous devez poser les bonnes questions. Vous croyez que l’Algérie ramène des joueurs binationaux, comme Amine Gouiri, gratuitement ? Non, absolument non. Le pays voisin met le paquet pour s’offrir les joueurs ayant la double nationalité. J’ai déjà côtoyé un entraineur des gardiens de but qui a fait deux Coupes du Monde et deux CAN avec l’équipe d’Algérie qui m’a raconté des choses incroyables que vous ne pouvez pas imaginer », a-t-il révélé. Reste à savoir si cette grave révélation va susciter une réaction de la Fédération algérienne de football.

Kaïs Yaâkoubi (68 ans) fait partie des entraineurs tunisiens les plus compétents. Il a déjà exercé en Algérie avec la JS Saoura et l’ASO Chlef.