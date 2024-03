L’Algérie passe sa résolution pour Gaza à l’ONU : Bendjama évoque les prochaines étapes

Le représentant permanent de l’Algérie à l’ONU, Amar Bendjama, s’est exprimé sur l’adoption d’une initiative cruciale par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette initiative vise à instaurer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, un sujet d’une importance capitale pour la communauté internationale.

En effet, dans son discours prononcé après le vote de la résolution, l’ambassadeur Amar Bendjama a exprimé ses remerciements à tous les membres du Conseil de sécurité pour leur flexibilité et leur travail constructif durant les négociations. Il a souligné l’importance de cet engagement collectif dans la quête de solutions pacifiques.

L’Algérie, après le vote sur son projet de résolution en février dernier, a réaffirmé son engagement à saisir à nouveau le Conseil de sécurité. Bendjama a souligné l’importance de ce retour, accompagné de tous les pays élus, comme un message fort de solidarité envers le peuple palestinien.

Un pas vers la réalisation des aspirations palestiniennes ?

Selon le représentant permanent de l’Algérie, l’adoption de la résolution n’est que le début du chemin vers la réalisation des aspirations du peuple palestinien. Il a exprimé l’espoir de voir toutes les parties honorer cette résolution pour mettre fin immédiatement aux souffrances et à l’effusion de sang.

Amar Bendjama a souligné le devoir du Conseil de sécurité de garantir l’application de ses résolutions. Cette responsabilité est cruciale pour assurer la paix et la sécurité dans la région, ainsi que pour répondre aux attentes de la communauté internationale.

L’Algérie veut l’accession de la Palestine en tant que membre à part entière de l’ONU

Conformément aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie s’engage à retourner au Conseil de sécurité pour poursuivre ses efforts. L’objectif est que l’État de Palestine accède à la place qui lui revient en tant que membre à part entière et souverain de l’ONU.

Le mois dernier, le projet de résolution proposé par l’Algérie avait été bloqué par un veto des États-Unis. Cependant, avec le soutien de la Russie et de la Chine, l’Algérie a réussi à entraver l’adoption de la résolution biaisée proposée par Washington. C’est une victoire significative pour la diplomatie algérienne et pour la cause palestinienne.