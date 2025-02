L’Algérie participe pour la première fois au LEAP 2025 : que peut-elle réellement en tirer ?

Pour la première fois, l’Algérie pose ses valises à l’une des plus grandes scènes mondiales dédiées à la technologie et à l’innovation, le sommet LEAP 2025. Une participation qui ne passe pas inaperçue, portée par l’ambition de mettre en lumière le dynamisme des startups algériennes et de tisser des liens stratégiques avec les acteurs internationaux.

Menée par Algeria Venture, la délégation algérienne s’apprête à faire rayonner l’écosystème local, dans un événement qui promet d’ouvrir des portes insoupçonnées. Mais que cache cette participation inédite ? Et surtout, quels espoirs porte-t-elle pour l’avenir de l’innovation en Algérie ?

Mais d’abord, c’est quoi le sommet LEAP exactement ?

Lancé en 2022 par le Ministère saoudien de la Communication et des Technologies de l’Information. LEAP est un sommet technologique de premier plan qui s’est imposé comme un rendez-vous incontournable du secteur au Moyen-Orient. Il réunit chaque année des milliers d’experts, d’investisseurs et d’entreprises pour explorer les innovations de pointe et les opportunités économiques du numérique.

L’événement couvre des domaines variés, allant de l’intelligence artificielle à la fintech. En passant par les villes intelligentes et les technologies spatiales. Inscrit dans la Vision 2030 de l’Arabie Saoudite, LEAP vise à stimuler la transformation digitale du pays et à attirer des investissements massifs dans la tech, renforçant ainsi son rôle de hub technologique mondial.

L’Algérie au LEAP 2025 : une première participation à fort enjeu

En effet, le LEAP 2025 constitue une opportunité unique pour les jeunes entreprises algériennes. Leur permettant de présenter leurs solutions et de bénéficier d’une exposition internationale. En participant à ce sommet, le pays ambitionne d’attirer des fonds et de créer des synergies avec des investisseurs de renom.

Le ministère de l’Économie de la Connaissance et des Startups a qualifié cette participation de « étape inédite ». Soulignant qu’elle reflète « l’ambition grandissante de l’Algérie dans le domaine de l’innovation et de l’entrepreneuriat ».

L’innovation, une aventure qui s’accélère : Algeria Venture à la manœuvre

De plus, cette participation au LEAP 2025 n’est pas un simple coup de projecteur. Elle est portée par la volonté d’accélérer l’émergence d’un écosystème technologique solide. De plus, elle est orchestrée par Algeria Venture, l’accélérateur d’entreprises en charge de dynamiser l’innovation dans le pays. Ce premier pas sur la scène internationale vise notamment à :

Faire connaître les startups algériennes à des investisseurs et partenaires internationaux ;

à des investisseurs et partenaires internationaux ; Stimuler les collaborations stratégiques avec des acteurs majeurs du secteur technologique ;

avec des acteurs majeurs du secteur technologique ; Positionner l’Algérie comme un hub régional en matière d’innovation et d’économie du savoir ;

En somme, cette dynamique s’inscrit dans un mouvement plus vaste de transformation de l‘économie algérienne. Avec un accent mis sur la création d’un environnement favorable à l’éclosion de jeunes entreprises innovantes.

