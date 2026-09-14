L’Algérie « partenaire important » des États-Unis : retour sur la visite de Boulos à Alger

La relation entre l’Algérie et les États-Unis prend un relief particulier sur les questions de sécurité régionale et d’énergie. En visite à Alger, Massad Boulos, haut conseiller du président américain Donald Trump pour l’Afrique, les affaires arabes et le Moyen-Orient, a insisté sur le rôle d’Alger et l’importance du partenariat entre les deux pays.

Reçu par le président Abdelmadjid Tebboune, le responsable américain a décrit les discussions comme «très fructueuses». Il a également échangé avec plusieurs hauts responsables algériens, alors que les deux pays cherchent à approfondir leur coopération sur des dossiers qui touchent directement la stabilité de la région et les relations économiques.

Algérie-USA : Washington met en avant le rôle d’Alger dans la sécurité régionale

À l’issue de son entretien avec Abdelmadjid Tebboune, Massad Boulos a présenté l’Algérie comme un «partenaire important» des États-Unis.

«L’Algérie est un partenaire important pour les Etats-Unis d’Amérique dans la promotion de la sécurité régionale, l’élargissement des opportunités économiques et la réalisation de la prospérité pour les deux pays», a-t-il déclaré.

🟢 À LIRE AUSSI : Trafic de prégabaline : l’Algérie plaide pour une classification internationale de certaines substances

Le responsable américain a également rappelé la continuité des discussions engagées récemment entre Alger et Washington autour des priorités communes et des relations bilatérales.

Cette visite constitue son troisième déplacement en Algérie, après ceux effectués en juillet 2025 et janvier 2026. L’ambassade des États-Unis à Alger indique que cette nouvelle étape doit permettre de consolider la coopération américano-algérienne en faveur de la paix et de la sécurité régionales, tout en approfondissant les relations commerciales.

Sécurité, énergie et commerce : les principaux dossiers abordés à Alger

Au-delà de son entretien avec le président de la République, Massad Boulos a rencontré le Premier ministre Sifi Ghrieb et le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf.

Les discussions ont notamment porté sur les intérêts communs des deux pays dans plusieurs domaines :

La sécurité régionale ;

La coopération énergétique ;

Le développement des relations commerciales ;

Les défis et opportunités liés à la situation au Sahel et en Afrique.

🟢 À LIRE AUSSI : Industrie automobile : le nouveau pari à 300 milliards de dinars de l’Algérie

Le volet énergétique a également occupé une place dans cette séquence diplomatique. Massad Boulos s’est entretenu avec le PDG de Sonatrach, Nour Eddine Daoudi, afin d’examiner les moyens de renforcer la coopération dans ce secteur.

Selon l’ambassade américaine, le partenariat énergétique entre les deux pays constitue également un axe appelé à contribuer au développement de relations économiques plus étroites.

L’Algérie et les Etats-Unis poursuivent leur coopération sur le dossier sécuritaire

Les discussions entre Alger et Washington interviennent dans un environnement régional où le Sahel et l’Afrique occupent une place importante dans les échanges entre les deux pays.

L’ambassade américaine indique que Massad Boulos a évoqué avec Abdelmadjid Tebboune «les principaux défis et opportunités auxquels sont confrontés la région du Sahel et, plus largement, le continent africain».

🟢 À LIRE AUSSI : Un bond de 52,6 % en six mois : l’Algérie augmente fortement ses achats de machines italiennes

La coopération ne se limite toutefois pas au dialogue diplomatique. Elle comprend également des volets militaires et maritimes, comme l’illustre la participation annoncée de l’Algérie à l’exercice multinational «SEABOARDER-26».

Algérie-USA : un exercice naval avec les pays du «5+5 Défense» prévu en septembre

Dans le cadre du programme de coopération militaire de l’Armée nationale populaire pour 2026, le patrouilleur de haute mer El-Moutassadi a fait l’objet d’une inspection au niveau du quai Nord de l’Amirauté, à Alger.

Le bâtiment doit participer à «SEABOARDER-26», un exercice de sécurité maritime conjoint organisé du 18 au 25 septembre au large des côtes de Tripoli, en Libye. L’opération réunit les forces navales des pays membres de l’initiative «5+5 Défense».

D’après le ministère de la Défense nationale, l’exercice doit notamment permettre de renforcer l’interopérabilité et le travail conjoint dans différents domaines liés à la sécurité maritime.

🟢 À LIRE AUSSI : Agriculture : 15 entreprises italiennes attendues à Alger fin septembre pour moderniser le secteur

Cette coopération maritime s’ajoute à d’autres échanges récents. Le port d’Oran a notamment accueilli deux bâtiments navals de l’OTAN, la frégate grecque HS Kountouriotis et le patrouilleur italien ITS Montecuccoli, pour une escale de trois jours. Un exercice naval de type «PASSEX» devait également permettre aux équipages d’échanger leurs expertises et de perfectionner leurs savoir-faire tactiques en mer.

À Alger, Massad Boulos a par ailleurs adressé ses condoléances au gouvernement et au peuple algériens après les incendies qui ont touché plusieurs wilayas du Centre et de l’Est du pays, exprimant sa solidarité avec les personnes affectées.