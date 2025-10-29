L’Algérie parmi les dix plus grandes économies d’Afrique d’ici 2026

L’Algérie s’impose progressivement comme une puissance économique régionale. Selon un rapport relayé par Al Jazeera, et fondé sur les dernières données du Fonds Monétaire International (FMI) publiées en octobre 2025, le pays devrait figurer parmi les dix plus grandes économies d’Afrique d’ici 2026, avec un produit intérieur brut (PIB) estimé à près de 285 milliards de dollars.

Le classement du FMI place l’Algérie au quatrième rang africain, derrière l’Afrique du Sud, l’Égypte et le Nigeria. Ce résultat confirme la résilience et la diversification progressive de l’économie algérienne, qui s’appuie non seulement sur ses ressources énergétiques, mais aussi sur la relance de secteurs comme l’industrie, l’agriculture et les services.

D’après le rapport, les pays africains les plus dynamiques seront ceux ayant su moderniser leurs structures économiques et attirer les investissements étrangers dans des secteurs stratégiques. L’Algérie, avec ses vastes ressources naturelles, ses réformes industrielles et ses programmes de soutien à l’investissement, semble s’inscrire dans cette dynamique.

Une Conjoncture Mondiale en Mutation

Le FMI souligne dans son rapport qu’en 2026, l’économie mondiale fera face au défi de maintenir la croissance tout en préservant la stabilité. Les tensions commerciales, la montée des politiques protectionnistes et les divisions géopolitiques devraient freiner l’élan de la reprise mondiale observée au début de la décennie.

Dans ce contexte, les économies émergentes d’Afrique gagnent en importance. Les transformations numériques, la transition énergétique et la valorisation du capital humain constituent de nouveaux leviers de puissance économique.

Selon les projections de la revue économique CEOWORLD, le continent africain verra émerger une nouvelle hiérarchie économique d’ici 2026. L’Afrique du Sud, l’Égypte et le Nigeria domineront le classement, mais l’Algérie, le Maroc et le Kenya consolideront leur rôle de pôles régionaux de croissance.

Voici le classement des dix plus grandes économies africaines pour 2026 :

Afrique du Sud : 443,64 milliards $ Égypte : 399,51 milliards $ Nigeria : 334,34 milliards $ Algérie : 284,98 milliards $ Maroc : 196,12 milliards $ Kenya : 140,87 milliards $ Éthiopie : 125,74 milliards $ Ghana : 113,49 milliards $ Côte d’Ivoire : 111,45 milliards $ Angola : 109,86 milliards $

Une Perspective Optimiste pour 2026

Les experts estiment que la stabilité macroéconomique retrouvée en Algérie, couplée à une politique d’ouverture mesurée et à une meilleure valorisation des ressources locales, permettra au pays de renforcer sa position dans le paysage économique africain.

Ainsi, l’Algérie pourrait bien devenir, à moyen terme, l’un des principaux moteurs économiques du continent africain, confirmant sa vocation de puissance régionale en Méditerranée et en Afrique du Nord.

