L’Algérie parmi les destinations les plus accueillantes pour les touristes américains en 2024

Face au tourisme de masse qui se généralise de plus en plus, l’accueil autrefois chaleureux réservé aux voyageurs internationaux s’est tendu dans plusieurs destinations populaires. Dans ce sillage, le magazine de voyages Travel off Path a publié une liste de cinq destinations les plus accueillantes pour les touristes américains, l’Algérie en fait partie.

Alors que plusieurs pays adoptent des mesures pour faire face au surtourisme, d’autres destinations sous-côtées deviennent de plus en plus accueillantes pour les touristes internationaux, c’est le cas de l’Algérie, explique Travel Of Path.

Cinq destinations ouvertes aux touristes américains : l’Algérie en tête de la liste

Travel Off Path a dressé une liste de cinq destinations, considérées comme les plus accueillantes et les plus ouvertes aux voyageurs américains. Certaines sont hors des sentiers battus et d’autres sont en passe de devenir des escapades branchées.

Parmi ces pays, le site spécialisé des voyages cite l’Algérie et met en lumière les initiatives du pays pour devenir une destination ouverte au tourisme international. Si les voyageurs américains auront toujours besoin d’un visa pour explorer la capitale Alger et une grande partie du pays, il existe une échappatoire qui leur permet de se rendre dans ce pays plus facilement.

Il en est question du visa à l’arrivée, lancé en 2023 par le gouvernement algérien, pour promouvoir le tourisme saharien et faciliter l’arrivée des touristes internationaux. Pour visiter le Grand Sud algérien, les Américains devront prendre leur envol vers Paris, puis embarquer sur l’un des vols d’Air Algérie à destination de Djanet.

Quant aux voyageurs qui souhaitent visiter la radieuse Oran, explorer les ruelles de la Casbah d’Alger ou encore pour visiter le magnifique bord de mer méditerranéen d’Annaba, les Américains devront débourser la somme de 16 dollars pour obtenir un visa touristique standard.

Voici les destinations les plus accueillantes en 2024

Travel Off Path poursuit sa liste des destinations les plus accueillantes pour les touristes américains avec le Sri Lanka, qui se positionne aujourd’hui comme la destination la plus branchée d’Asie, aux côtés du Japon, de la Thaïlande et de Bali.

Cette sélection comprend également la destination Cuba qui a récemment ouvert ses portes aux voyageurs américains, en réduisant le nombre des procédures administratives. Travel off Path suggère à ses lecteurs de tenter, aussi, le séjour en Thaïlande pour profiter d’une expérience inoubliable, tout comme le Bhoutan, connu pour être le royaume vert himalayen.

