L’Algérie parmi les 20 puissances navales les plus fortes du monde en 2023

Dans son tout article, le site américain Wise Voter a publié un nouveau classement détaillant les flottes maritimes les plus importantes dans le monde pour l’année 2023.

L’Algérie, avec sa tendance récente à l’armement militaire, a gravi plusieurs échelons sur le classement, jusqu’à devenir une des forces navales les plus puissantes d’Afrique en 2023.

Forces navales les plus puissantes du monde : quel classement pour l’Algérie ?

Selon le rapport du même site, la Chine occupe la première place de la liste des plus grandes puissances maritimes du monde pour l’année 2023 avec 730 navires. Elle est suivie de près par la Russie avec 598 navires militaires, puis de la Corée du Nord avec ses 519 navires de guerre. Les États-Unis et la Suède occupent respectivement la 4ᵉ et 5ᵉ place du podium avec 484 et 367 navires.

À LIRE AUSSI : Forces aériennes les plus puissantes en 2023 : l’Algérie au coude-à-coude avec Israël

Pour sa part, l’Algérie occupe la 15ᵉ place mondialement avec 201 navires de guerre au total, 6 sous-marins, 6 avions de la marine et 9 milliards de dollars en dépenses militaires.

Grâce à son arsenal, l’Algérie a réussi à rafler une place de choix au sein du classement africain également. Notre pays se hisse à la seconde place du podium, tout de suite après l’Égypte et ses 245 bâtiments de guerre. La troisième armée navale la plus puissante du continent est celle du Nigéria, totalisant 136 navires de guerre.

Puissances navales arabes en 2023 : l’Algérie dans le top 3

Pour ce qui est des forces navales de la région MENA, l’Égypte domine toujours le classement. L’Algérie conserve sa position de 2ᵉ de la liste et est suivie de près par le Koweït, le Maroc et le Liban (123, 121 et 86 navires respectivement). Ces pays constituent les 5 puissances navales les plus importantes du monde arabe en 2023.

À LIRE AUSSI : Classement des puissances militaires 2023 : l’Algérie géant d’Afrique

Les pays dont les forces navales sont les moins importantes du monde arabe sont le Soudan, la Libye et la Mauritanie, avec 18, 7 et 5 navires de guerres dans cet ordre.