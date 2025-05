L’Algérie ouvre un canal direct entre le ministère de la Communication et les citoyens

À l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée ce samedi à l’hôtel El Aurassi à Alger, le ministre de la Communication, Mohamed Mziyan, a annoncé le lancement officiel d’une nouvelle plateforme numérique interactive intitulée « Vous posez la question, le ministère de la Communication répond ».

Cette initiative, portée sous le patronage du président de la République, vise à établir un canal direct entre le ministère, les journalistes, les médias nationaux ainsi que les citoyens. L’objectif est clair : recueillir les interrogations, préoccupations et propositions des usagers du secteur afin d’améliorer le paysage médiatique national. Mohamed Mziyan a souligné que cette plateforme traduit une volonté d’ouverture, de transparence et de dialogue constructif, dans le but d’élever la qualité et la crédibilité du contenu médiatique en Algérie.

Une vision présidentielle pour un journalisme responsable

Le ministre a également tenu à rappeler l’intérêt particulier que porte Tebboune à la presse nationale. Ce soutien s’est notamment matérialisé par l’instauration de rendez-vous médiatiques réguliers pour informer le public sur les évolutions politiques, économiques et sociales du pays. Mziyan a réitéré l’engagement de l’État à accompagner les professionnels des médias et à renforcer les mécanismes de liberté, dans le respect des valeurs de paix, de justice et de vérité.

Pour une presse moderne et numérique

Cette célébration a aussi été l’occasion pour le ministre de dresser un état des lieux du secteur et d’appeler à une réflexion collective sur les défis actuels et les voies possibles pour faire évoluer le modèle médiatique national. Il a mis l’accent sur l’importance de la transition vers un journalisme numérique et compétitif, tout en garantissant le droit constitutionnel du citoyen à une information fiable et vérifiée.

Enfin, un hommage émouvant a été rendu aux journalistes disparus, dont les sacrifices continuent d’inspirer la profession. Le ministre a conclu en appelant la famille médiatique à poursuivre ses efforts pour bâtir une presse forte, crédible et au service de la vérité.