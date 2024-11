L’Algérie ouvre ses portes au tourisme : un appel à la diaspora pour développer le secteur

La diaspora algérienne pourrait désormais investir dans le secteur touristique national, au même titre que les investisseurs étrangers. Le ministère du Tourisme et des Industries Traditionnelles a récemment dévoilé ses ambitions stratégiques pour la période 2025-2027, à travers le projet de budget pour l’année prochaine.

Cette initiative vise à dynamiser le tourisme national, suivant les orientations du Président de la République, en favorisant l’expansion des investissements directs, nationaux et étrangers, dans des zones spécialement désignées pour le développement touristique Algériens.

L’un des objectifs principaux du ministère est de promouvoir le tourisme thermal à l’échelle nationale et internationale. Pour cela, ils mettront en place des mesures incitatives pour attirer les investissements productifs dans ce secteur, tant de la diaspora algérienne que d’acteurs étrangers.

La coopération avec des experts étrangers pourrait également être envisagée pour améliorer la promotion et la valorisation des destinations algériennes. Le plan comprend des actions pour identifier et développer des zones touristiques durables et locales.

Création de pôles touristiques et études de faisabilité

Dans le cadre de ces réformes, le gouvernement entend créer des pôles touristiques répondant aux normes internationales. Une étude approfondie de faisabilité et de développement débutera en 2026, avec des résultats attendus pour 2027.

Ces pôles seront conçus pour mettre en valeur les spécificités culturelles, religieuses et environnementales de certaines régions, notamment le sud du pays, qui bénéficie d’un potentiel unique pour le tourisme de découverte et d’aventure.

L’État prévoit également d’encourager l’émergence de destinations attractives, en modernisant les installations thermales traditionnelles et en développant des centres de soins utilisant l’eau de mer dans les zones côtières.

Ces investissements devraient permettre de diversifier l’offre touristique, en intégrant des infrastructures modernes et répondant aux attentes des touristes internationaux.

Soutien à la promotion touristique et collaborations internationales

Pour renforcer l’image de l’Algérie comme destination touristique de choix, le projet de budget insiste sur la nécessité de lever le gel sur certaines opérations de planification et de développement des zones touristiques. Les procédures de délivrance des autorisations aux investisseurs seront ajustées pour préserver les terres agricoles tout en favorisant les projets de tourisme.

De plus, une étude sur la stratégie de marketing touristique est en cours, avec un objectif de finalisation en 2025. Celle-ci prévoit le recours à des vols charters pour faciliter l’accès aux destinations algériennes et accroitre leur attractivité auprès des visiteurs internationaux.

Les représentations diplomatiques algériennes à l’étranger joueront un rôle actif dans cette campagne de promotion, contribuant à améliorer la visibilité de l’Algérie sur les marchés internationaux du tourisme.

En somme, cette nouvelle stratégie marque un tournant pour l’Algérie, qui aspire à moderniser et diversifier son secteur touristique. En ouvrant ses portes aux investisseurs algériens de l’étranger et en mettant en place des partenariats internationaux, l’Algérie semble prête à exploiter pleinement son potentiel touristique et à se positionner comme une destination compétitive sur la scène mondiale.