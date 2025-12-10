L’Algérie ouvre grand la porte aux entreprises allemandes au Sommet GAIS 2025

L’Algérie présente sa nouvelle stratégie industrielle au GAIS 2025 et ouvre de vastes opportunités d’investissement aux entreprises allemandes.

Le German Algerian Investment Summit (GAIS 2025) a placé, ce mardi, Alger au cœur des échanges économiques entre l’Algérie et l’Allemagne. Devant un parterre d’entrepreneurs, d’experts et de responsables institutionnels, le secrétaire général du ministère de l’Industrie, Kheireddine Ben Aissa, a détaillé la nouvelle vision économique du pays et les opportunités d’investissement qui s’ouvrent aux entreprises allemandes dans un contexte qualifié de « charnière ».

Un partenariat stratégique qui se renforce

Dans son allocution d’ouverture, Ben Aissa a salué l’initiative de la Chambre algéro-allemande de commerce et d’industrie, organisatrice du sommet, affirmant que cet événement illustre « la solidité et la profondeur » de la coopération entre les deux pays. Il a rappelé que l’Algérie a engagé une transformation économique profonde visant à diversifier la base productive nationale et à renforcer la compétitivité des entreprises locales.

Selon lui, l’Algérie entre dans une nouvelle phase de développement, marquée par un modèle économique qui mise sur l’investissement productif comme moteur de croissance, de création d’emplois et de modernisation industrielle.

Une stratégie industrielle tournée vers la durabilité

Le secrétaire général a souligné que la stratégie industrielle nationale s’aligne désormais sur les exigences du développement durable. Les priorités portent sur l’efficacité énergétique, la rationalisation de l’utilisation des ressources et l’adoption de modèles industriels performants.

Cette démarche repose sur plusieurs axes essentiels : la création de valeur et d’emplois, la substitution aux importations dans les filières prioritaires, le développement des exportations hors hydrocarbures, l’intégration progressive dans les chaînes de valeur mondiales, ainsi qu’une gestion optimisée des ressources publiques et naturelles, afin de renforcer la compétitivité du tissu industriel national.

Son objectif est de construire une industrie moderne, compétitive et résiliente, capable de répondre aux transformations économiques et technologiques mondiales.

Réformes structurelles pour attirer les investisseurs

Ben Aissa a rappelé l’importance des réformes engagées pour rendre l’environnement économique plus attractif. Parmi les mesures majeures figurent :

la nouvelle loi sur l’investissement, pensée pour plus de flexibilité et de transparence ;

la restructuration du foncier économique ;

la simplification des procédures pour encourager l’entrepreneuriat ;

le soutien accru aux start-up ;

la réorganisation des filières industrielles ;

la généralisation de solutions de numérisation pour améliorer la gouvernance et la performance des services publics.

Ces réformes visent à créer un climat des affaires stable, prévisible et favorable aux partenariats internationaux.

Opportunités pour les entreprises allemandes

L’Allemagne, qualifiée de « partenaire économique majeur », occupe une place centrale dans les ambitions industrielles algériennes. Ben Aissa a insisté sur la confiance et la coopération technique qui caractérisent la relation entre les deux pays, notamment en matière de transfert de technologie et de formation.

Il a également mis en avant un ensemble de secteurs stratégiques qui offrent aujourd’hui un fort potentiel d’investissement, notamment les énergies renouvelables — avec un intérêt particulier pour l’hydrogène vert, le solaire et l’éolien — ainsi que les industries mécaniques, électromécaniques et de précision.

En clôturant son intervention, Ben Aissa a affirmé que le GAIS 2025 doit constituer un catalyseur pour de nouveaux partenariats concrets, au service d’un développement industriel durable et mutuellement bénéfique. Il a exprimé l’espoir que ce sommet ouvre une nouvelle étape dans la relation algéro-allemande, fondée sur l’innovation, l’efficacité et la création de valeur partagée.

