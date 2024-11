L’Algérie organise un défilé militaire grandiose pour célébrer le 70ᵉ anniversaire de la Révolution

À l’occasion du 70ᵉ anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1ᵉʳ novembre 1954, l’Armée nationale populaire (ANP) a organisé un défilé militaire imposant le long de la RN 11, à proximité de la grande mosquée, Djamaâ El Djazaïr, à Alger.

L’arrivée du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale, a marqué le début de la cérémonie, introduite par l’hymne national, interprété par la Garde républicaine.

Dans une allocution adressée à la nation, le président Tebboune a célébré la mémoire des martyrs de la Révolution et souligné les valeurs de patriotisme qui continuent de guider le pays. Il a ensuite officiellement lancé le défilé, marqué par le retentissement de 70 coups de canon, symbolisant les années écoulées depuis cette lutte historique pour l’indépendance.

Le Chef de l’État, accompagné du Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’État-major de l’ANP, a passé en revue les différentes formations militaires, mettant en valeur les forces armées algériennes. Les participants représentaient l’ensemble des branches de l’ANP, démontrant l’engagement de l’Algérie pour la sécurité et la souveraineté, et rendant hommage aux valeurs qui ont forgé l’indépendance de la nation.

Les formes armées défilent pour célébrer le 70ᵉ anniversaire de la Révolution !

La première partie du défilé militaire, organisé à Alger pour célébrer le 70ᵉ anniversaire de la Révolution du 1ᵉʳ novembre 1954, a mis en scène un passage haut en symboles avec les carrés représentant la Cavalerie.

Arborant des tenues traditionnelles, ces cavaliers ont rendu hommage aux résistances populaires incarnées notamment par l’Émir Abdelkader, El Mokrani et Lalla Fatma. Ce moment fort a précédé le passage du carré des Moudjahidine et des Cadets de la Nation, honorant l’héritage des combattants pour l’indépendance.

Les différentes forces de l’Armée nationale populaire (ANP) ont ensuite pris le relais, alignant successivement leurs divisions. Le public a pu assister aux passages des Forces terrestres, des Forces aériennes, des Forces de Défense aérienne du territoire, des Forces navales et de la Gendarmerie nationale. Chaque unité, avec ses équipements et formations, a mis en valeur la diversité des branches de l’ANP, garantes de la souveraineté nationale.

Le public acclame chaleureusement les unités des forces spéciales !

Le défilé s’est poursuivi avec les carrés de l’École militaire polytechnique et de l’École nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, illustrant l’importance de la formation militaire et scientifique. Les services de soutien se sont également distingués avec le Département des transmissions et la Direction centrale des services de santé militaire.

Ont suivi les formations des corps civils, dont la Direction générale de la Sûreté nationale, la Direction générale de la Protection civile, la Direction générale des Douanes, ainsi que les Forces de maintien de l’ordre, l’Unité cynotechnique.

Les unités spéciales de l’Aviation, de la Marine et de la Gendarmerie nationale et la Garde républicaine ont clôturé ce défilé militaire qui met en avant l’engagement sans faille de l’Algérie pour sa sécurité et sa stabilité.

Défilé militaire du 1ᵉʳ novembre : l’armée sort l’artillerie lourde !

Lors de la seconde partie du défilé militaire de l’Armée nationale populaire (ANP), les Forces terrestres ont présenté un éventail impressionnant d’armes à la pointe de la technologie, conçues pour des manœuvres stratégiques et la destruction de cibles blindées.

En tête de ce déploiement, le char T-55, premier modèle acquis par l’armée, a marqué le début de cette démonstration, suivi par sa version modernisée, capable de neutraliser des chars lourdement blindés.

Le défilé a aussi mis en avant le char T-62, modèle emblématique de combat. Équipé d’un canon 115 mm, d’une mitrailleuse parallèle et d’une mitrailleuse anti-aérienne, ce char incarne une force de frappe polyvalente.

Le char T-72, reconnu pour sa puissance de feu et sa capacité à détruire des cibles blindées, a également impressionné le public avec son canon 125 mm, sa mitrailleuse parallèle et sa roquette.

Parmi les modèles les plus avancés, le char TS-90 a captivé l’attention avec ses équipements modernes et son système de brouillage électronique de pointe. Conçu pour la destruction de véhicules blindés et des forces hostiles, ce char se distingue par sa technologie de défense et ses capacités de combat.

Les Forces terrestres ont aussi déployé des unités du Corps blindé « BMPT », connu pour sa grande maniabilité, ses armes performantes et son dispositif avancé de protection contre l’incendie.

L’Algérie présente son système de défense Iskander-E et le S-300 antimissile

L’Algérie a révélé lors du défilé militaire de ce 1ᵉʳ novembre un arsenal impressionnant, à commencer par le système de défense antimissile sol-air S-300 qui a marqué les esprits. Cependant, l’événement a également permis au public de découvrir, pour la première fois, le système de missiles balistiques à courte portée Iskander-E, monté sur le châssis MZKT-7930.

Ce système, conçu en Russie et référencé par l’OTAN sous le nom de code SS-26 Stone, est apprécié pour sa mobilité et sa grande précision, des caractéristiques qui facilitent des déploiements rapides et efficaces sur divers terrains. Avec une portée de 500 km, l’Iskander-E respecte les standards du Régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR), renforçant ainsi la capacité de frappe de précision de l’armée algérienne.

Cette démonstration de force témoigne de l’engagement de l’Algérie à renforcer ses capacités de défense et à moderniser ses équipements militaires, illustrant la montée en puissance de son potentiel stratégique face aux défis régionaux et internationaux.

La flotte navale et les Forces aériennes embellissent la baie et le ciel de la capitale

Lors du défilé militaire célébrant le 70ᵉ anniversaire du déclenchement de la Révolution, la flotte navale et les Forces aériennes ont offert un spectacle saisissant. Depuis la baie d’Alger, un élégant bateau à voile a attiré les regards vers l’horizon, tandis que les sous-marins des forces navales ont renforcé la démonstration de puissance militaire des forces navales.

Dans le ciel d’Alger, l’escadron de douze (12) avions L-39, utilisés pour l’entraînement de base et avancé, a déployé une fumée aux couleurs du drapeau national, vibrant hommage à l’esprit patriotique de l’événement. Une autre formation aérienne, composée de sept (7) avions d’entraînement avancé Yak-130, a survolé la capitale dans un ballet aérien parfaitement orchestré.

Ainsi, cette alliance de la puissance terrestre, navale et aérienne a montré la coordination et l’engagement de l’Algérie pour une défense nationale solide et modernisée, marquant avec éclat cet anniversaire historique.