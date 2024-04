« L’Algérie nouvelle est en passe de remporter le pari économique », Revue El Djeich

Dans son dernier numéro, la revue El Djeich affirme que l’Algérie est aujourd’hui un havre de sécurité et de tranquillité malgré les tentatives désespérées de perturber son harmonie et son unité.

En effet, la revue souligne l’importance de la solidarité de tous pour resserrer les rangs et renforcer le front intérieur, en fixant les priorités selon une perspective nationale stratégique et en assumant pleinement les responsabilités face aux défis auxquels notre pays est confronté.

Selon la même source, l’Algérie se prépare, après cinq mois, à organiser des élections présidentielles anticipées, dans un contexte de dynamisme soutenu dans tous les domaines, tant sur le plan intérieur qu’extérieur. Le pays progresse rapidement pour relever les divers défis, renforcer sa souveraineté nationale et son indépendance décisionnelle.

L’économie algérienne en essor selon la Revue El Djeich

En outre, d’après la Revu El Djeich, « il n’est aucunement exagéré d’affirmer que l’Algérie nouvelle est en passe de gagner le pari économique, dès lors que de nombreux indicateurs prouvent qu’elle est sur la bonne voie, en passe d’obtenir d’excellents résultats et d’être à la hauteur des aspirations du citoyen. »

En effet, selon la revue, l’Algérie nouvelle est en voie de relever le défi économique, avec de nombreux indicateurs confirmant sa marche sur la bonne voie, comme l’a souligné le Président de la Répulique, Abdelmadjid Tebboune, et cela est également reconnu sur le plan international.

La revue salue la forte présence internationale de l’Algérie en tant que force de paix et de stabilité, à travers ses appels constants à la promotion de la paix dans toutes les régions du monde et son soutien aux causes justes, en particulier la cause palestinienne et sahraouie.

Pour conclure, dans son dernier numéro, la revue El Djeich met en lumière les efforts de l’Algérie, notamment par l’adoption par le Conseil de sécurité d’une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, une initiative initiée par l’Algérie et soutenue par les autres membres élus.