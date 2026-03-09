L’Algérie, nouveau pilier mondial de l’hélium face à la paralysie du Qatar ?

Le marché mondial de l’hélium plonge dans une zone de turbulences inédite. Suite à l’annonce par QatarEnergy de l’arrêt total de sa production de gaz naturel liquéfié (GNL) — moteur essentiel de l’extraction d’hélium — l’inquiétude gagne les industries de pointe.

Face à cette rupture de la chaîne d’approvisionnement, l’Algérie émerge désormais comme le recours stratégique pour pallier la pénurie, notamment pour l’Europe.

Crise de l’hélium : Pourquoi l’arrêt de QatarEnergy paralyse le marché mondial ?

L’onde de choc a débuté le 2 mars 2026. QatarEnergy a suspendu ses activités dans les complexes industriels de Ras Laffan et Mesaieed après des attaques de drones contre ses infrastructures. Deux jours plus tard, l’état de force majeure était déclaré.

Pour Saad bin Sherida Al-Kaabi, PDG de QatarEnergy, aucun retour à la normale n’est envisageable avant la fin totale des hostilités dans la région. Une situation d’autant plus préoccupante que le redémarrage des installations de GNL nécessite traditionnellement plusieurs semaines de tests techniques.

Risque de pénurie : Vers trois mois de tensions sur les stocks d’hélium

Selon Phil Kornbluth, président de Kornbluth Helium Consulting, le marché physique ne pourra pas absorber ce choc sans heurts. S’exprimant pour la plateforme Gasworld, il estime :

« Il est difficile d’imaginer une interruption de l’approvisionnement de moins de trois mois. Même après la reprise de la production, il faudra au moins huit semaines supplémentaires pour stabiliser la logistique et réorganiser la rotation des conteneurs. »

Si les stocks constitués avant la crise retardent l’impact immédiat pour les utilisateurs finaux, les prix sur le marché spot se sont déjà envolés. Un fournisseur majeur a d’ailleurs instauré des surcharges tarifaires d’urgence.

Logistique sous haute tension : Le casse-tête du transport par conteneurs ISO

Outre la molécule elle-même, c’est la logistique des conteneurs spécialisés (ISO) qui pose problème. Richard Brooke, PDG de Garrison Ventures, rappelle que le Qatar représente un tiers de l’offre mondiale.

Le défi : Des centaines de conteneurs pleins sont actuellement bloqués à Ras Laffan ou dans le détroit d’Ormuz, une zone devenue hautement vulnérable.

La conséquence : Les entreprises doivent de toute urgence rediriger leurs flux et trouver des alternatives terrestres fragiles ou de nouvelles sources de remplissage.

L’Algérie, nouveau pilier stratégique pour sauver l’approvisionnement en hélium

Dans ce contexte de crise, l’Algérie s’impose comme la solution naturelle. Avec une capacité de production annuelle d’environ 50 millions de m³, le pays se classe au 3ème rang mondial en termes de capacité, derrière les États-Unis et le Qatar.

L’atout majeur de l’Algérie réside dans son immense champ de Hassi R’Mel, où l’hélium est extrait lors du processus de liquéfaction du gaz naturel.

État des lieux des réserves mondiales (en milliards de m³) :

États-Unis : 20,6 Qatar : 10,1 Algérie : 8,2 Russie : 6,8

Bien que l’Algérie n’ait produit que 11 millions de m³ en 2024, ses réserves massives et ses infrastructures existantes en font le partenaire le plus apte à sécuriser les besoins européens, dont la dépendance au gaz qatari est aujourd’hui un talon d’Achille.