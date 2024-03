L’Algérie n’importe plus de chaussures depuis un an, selon Aoun

Dans l’optique de promouvoir la production nationale de chaussures, le ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a récemment effectué une visite d’inspection au sein de l’unité de production du groupe textiles et cuirs Getex à Chéraga, dans l’ouest d’Alger, dans le but de souligner l’importance de préserver la production locale tout en promouvant les chaussures fabriquées par ce groupe public.

Selon Aoun, cette démarche s’inscrit dans le cadre des instructions du président de la République visant à résoudre les problèmes des usines et à améliorer leur efficacité pour répondre à la demande locale. Le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer les secteurs industriels essentiels pour le marché algérien et de les rendre compétitifs face aux produits étrangers.

De plus, il a souligné les efforts déployés par le gouvernement pour protéger la production nationale, notamment dans le domaine de l’industrie de la chaussure, en régulant les importations et en collaborant avec le ministère du Commerce. À cet égard, il a noté qu’aucune importation de chaussures n’avait été enregistrée depuis un an, ce qui témoigne de l’efficacité des mesures prises pour soutenir les industries locales.

En effet, le ministre a expliqué qu’en raison du développement de l’industrie locale de la chaussure, l’importation de chaussures a été arrêtée il y a un an. Le consommateur algérien a commencé à préférer les chaussures fabriquées localement en raison de la qualité de la matière première et de son prix adapté à ses capacités d’achat. Il a toutefois souligné la nécessité d’une campagne publicitaire intensive pour promouvoir les produits de Getex et améliorer leur visibilité sur le marché.

Aoun souligne l’importance de la modernisation des outils de production

Par ailleurs, en ce qui concerne la formation et la modernisation des outils de production, Ali Aoun a souligné l’importance de la réorganisation du travail autour des machines à coudre et du recrutement de travailleurs supplémentaires pour pourvoir les postes vacants. Il a également insisté sur la nécessité de permettre aux travailleurs d’accomplir leurs tâches sans qu’elles ne deviennent pénibles.

Pour conclure, la visite du ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, à l’unité de production de Getex à Chéraga a mis en lumière l’importance de préserver la production nationale de chaussures et de promouvoir les produits locaux sur le marché. Il a souligné la nécessité d’adopter des stratégies de marketing et de merchandising plus modernes pour rester compétitif et a mis en avant l’importance de la formation et de la modernisation des outils de production pour améliorer l’efficacité et la compétitivité de l’industrie locale.