L’Algérie nationalise 15 usines saisies aux oligarques de l’ère Bouteflika

Le ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a annoncé lundi à Mostaganem la récupération de plusieurs usines dans le cadre du programme de récupération des fonds pillés. Ce programme, lancé il y a quelques années, s’inscrit dans les efforts du gouvernement pour restaurer les actifs détournés par de faux investisseurs.

Réactivation économique : récupération de 15 usines détournées à Mostaganem

Lors de la remise d’une unité industrielle à l’entreprise nationale des travaux publics ENTP dans la zone d’activités de Fornaka, à l’ouest de Mostaganem, le ministre de l’Industrie, Ali Aoun, accompagné du ministre des Transports, Mohamed El Hbib Zahana, a affirmé que “ces mesures font partie du programme du Président qui a promis de récupérer tous les fonds détournés”. Précisant que l’État avait récupéré 15 usines qui seront attribuées à des entreprises qui les exploiteront.

Après avoir inspecté l’unité industrielle, le ministre Aoun a donné des instructions pour adopter un nouveau mode de gestion et s’ouvrir à l’environnement économique. Il a également ordonné le lancement d’un nouveau processus de recrutement et la livraison des premières commandes d’ici à la fin du mois d’août.

Relance de l’usine de Fornaka : Vers une réactivation économique et 360 emplois créés

L’usine remise, spécialisée dans la production de grands tuyaux avec des technologies modernes, s’étend sur 12 hectares. Fermée depuis 2019 après l’arrêt de ses activités et le licenciement des travailleurs, elle a ainsi été transférée par les services des domaines de l’État à l’entreprise nationale des travaux publics. Le ministre a souligné que cette usine “fournira des matériaux et des tuyaux aux entreprises qui ont des programmes pour approvisionner certaines régions en eau potable”.

Pour relancer rapidement l’activité, l’entreprise nationale des travaux publics a ainsi signé deux conventions avec l’entreprise nationale de distribution de matériaux de construction et l’Office national de l’irrigation et du drainage. Ces accords portent sur l’approvisionnement en matériaux et l’acquisition de produits.

Avec une capacité future de 360 emplois à plein régime, l’usine a déjà commencé à rappeler ses anciens travailleurs, 100 d’entre eux ayant déjà été invités à reprendre leurs postes.