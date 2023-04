« L’Algérie n’abandonnera jamais la Syrie », Tebboune au ministre Al-Meqdad

Le ministre syrien des Affaires étrangères et des Expatriés, Fayçal Al-Meqdad qui est en visite en Algérie depuis samedi en tant qu’envoyé spécial de président de la Syrie Bachar Al-Assad, a affirmé hier, que la Syrie et l’Algérie feront front uni face à tous les défis qui se posent dans la région et le monde.

La Syrie et l’Algérie « ne seront jamais séparées et feront front uni face à tous les défis qui se posent dans la région et le monde », a indiqué Al-Meqdad dans une déclaration à la presse au sortir de l’audience que lui a accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité d’Envoyé spécial du président de la République arabe syrienne, Bachar Al-Assad.

Le chef de la diplomatie syrienne a dit avoir transmis au Président de la République un message oral de son homologue syrien, portant sur les relations bilatérales profondes et les développements que connaît la région.

Il a, en outre, souligné que la rencontre avec le Président Tebboune « nous a offert l’occasion d’échanger les points de vues pour s’inspirer des positions algériennes et de l’analyse sincère du Président Tebboune de la situation dans la région et le monde ».

Et d’ajouter que le Président Tebboune lui a affirmé que les « relations bilatérales sont étroites et que l’Algérie n’abandonnera jamais la Syrie, quelles que soient les difficultés, tout comme la Syrie était aux côtés de l’Algérie dans tous les défis, et telle est notre aspiration quant aux relations entre les deux pays ».

Al-Meqdad salue la position de l’Algérie envers la Syrie en tant président en exercice du Sommet arabe

« L’Algérie, en sa qualité de président en exercice du Sommet arabe, a assumé de grandes responsabilités, a défendu les droits de ce peuple arabe partout (…) et s’est tenue, dirigeants et peuple, aux côtés de la Syrie dans tous les défis que nous avons traversés dans le passé », a rappelé M. Al-Meqdad, soulignant que « l’Algérie voulait déjà que la République arabe syrienne ne soit qu’au cœur de l’évènement arabe, au cœur de la Ligue des Etats arabes, de la solidarité arabe et de l’action arabe commune en vue d’accomplir des réalisations sur la scène arabe ».

Dans ce contexte, il a rappelé l’accueil par l’Algérie, avant le Sommet arabe, de délégations palestiniennes « en vue d’unifier les rangs palestiniens, dans le cadre de la résistance face à la sionisation de la terre et de l’Homme, et cette position que partage la Syrie avec l’Algérie mérite tout notre respect ».

Fayçal Al-Meqdad a, en outre, transmis les salutations du Président syrien à l’Algérie, dirigeants et peuple, « pour son geste sincère et son soutien après le séisme dévastateur qui a frappé la Syrie, d’autant que l’équipe de sauvetage algérienne avait été parmi les premières équipes arrivées pour secourir le peuple syrien, laquelle équipe avait eu un rôle essentiel dont tout syrien se rappelle avec fierté, de même que les aides octroyées par le peuple algérien étaient impressionnantes ».