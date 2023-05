La cuisine algérienne réunit une diversité d’ingrédients et de mets qui font d’elle une cuisine riche, conviviale et colorée et généreuse. D’ailleurs, cette dernière représente l’un des atouts de l’Algérie qui lui permettent de séduire des visiteurs étrangers.

En parlant de touristes étrangers, le globe-trotteur Ben N’co, connu par ses nombreuses vidéos sur l’Algérie, a beaucoup parlé de cette cuisine algérienne. En effet, ce touriste français a beaucoup parlé de l’Algérie et de son séjour dans le pays.

Le voyageur français Ben N’co défend la cuisine algérienne

Bien que l’Algérie commence petit à petit à gagner les cœurs des touristes étrangers, le pays n’arrive toujours pas à séduire une catégorie de personnes, du même que la cuisine algérienne. Face au commentaire de l’un des internautes qui juge cette dernière, Ben N’co a décidé de répondre et de défendre le pays à sa manière.

En effet, dans une publication postée sur ses réseaux sociaux, ce voyageur fidèle de l’Algérie, a regroupé de nombreuses vidéos, en une seule, où il goûte aux différentes spécialités culinaires du pays. Couscous Mostaganémois ou à la viande de chameau, Bourek Annabi, Zvitti, Chakhchoukha de Biskra, crêpes de Jijel … sont autant de plats traditionnels dégustés par le youtubeur français.

Par le biais de sa vidéo, et à chaque dégustation, Ben N’co confirme que la cuisine algérienne est délicieuse et riche en saveurs.

« Djanet, des paysages sortis tout droit d’un décor de science-fiction », Ben N’co

Dans un autre sillage, et avant son départ vers la Turquie, le youtubeur français Ben N’co a été l’invité de l’émission Maghreb Orient Express, le créateur de vidéo a raconté quelques souvenirs marquants de sa deuxième aventure en Algérie.

Évoquant son séjour au sud algérien, Ben a fait savoir que Djanet représente pour lui une exception. Notamment, de part sa sérénité et son calme, mais aussi de son harmonie avec la vie des Touaregs. D’ailleurs, le globe-trotteur a qualifié les paysages de la région d’un décor sorti tout droit de film de science-fiction.

