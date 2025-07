L’Algérie muscle ses exportations pour conquérir l’Afrique, l’Europe et le monde arabe

Le ministre du Commerce Extérieur et de la Promotion des Exportations, Kamel Rezig, a affirmé aujourd’hui que le rôle d’exportateur est devenu la pierre angulaire de l’édification d’une économie nationale diversifiée et durable.

Il a appelé à une synergie des efforts de tous les acteurs – gouvernement, institutions publiques et secteur privé – pour soutenir cette orientation stratégique.

Lors de son intervention à la journée d’étude sur la Profession d’Exportateur, tenue en présence de ministres, d’experts universitaires, et de représentants d’organisations professionnelles et d’opérateurs économiques, le ministre a souligné que la profession d’exportateur « n’est pas seulement une activité économique, mais un message national et une responsabilité collective ».

Rezig a précisé que l’Algérie a connu un développement notable du nombre d’exportateurs ces dernières années, passant d’environ 800 exportateurs en 2020 à plus de 2 400 fin 2024. Parmi eux, 146 exportateurs de biens ont dépassé le million de dollars en exportations, et 80 exportateurs de services ont atteint la même valeur.

5 milliards $ d’exportations hors hydrocarbures : l’Algérie change d’échelle

Dans ce contexte, le ministre a mis en évidence l’augmentation significative des exportations algériennes hors hydrocarbures, dont la moyenne a atteint environ 5 milliards de dollars au cours des cinq dernières années, enregistrant son plus haut niveau en 2022 avec 7 milliards de dollars.

Il a également insisté sur les opportunités prometteuses offertes aux exportateurs algériens par les marchés africains, arabes et européens, dans le cadre des accords de libre-échange. Le ministre a réaffirmé que la stratégie de l’État vise à diversifier les partenariats commerciaux et à étendre la portée des exportations vers divers pôles mondiaux.

Le ministre a exhorté les entreprises algériennes à renforcer leurs capacités de production afin de garantir l’abondance des produits en termes de quantité et de qualité, tout en respectant scrupuleusement les délais d’expédition et de livraison. Ceci, a-t-il précisé, est essentiel pour préserver l’image de l’Algérie en tant que partenaire économique fiable sur les marchés internationaux.

En conclusion de son discours, le ministre a exprimé ses remerciements à tous les participants, saluant leur interaction positive et leurs contributions. Il a réaffirmé la nécessité de poursuivre les efforts pour atteindre l’indépendance économique totale de l’Algérie et en faire une véritable force compétitive sur la scène internationale.