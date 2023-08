L’Algérie mobilise davantage de soutien à sa candidature pour son adhésion aux BRICS

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a entamé une série de rencontres diplomatiques cruciales au siège du ministère. Ces réunions, orchestrées suite à l’impulsion du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ont accueilli tour à tour les ambassadeurs et représentants des cinq États membres du groupe des BRICS accrédités en Algérie. Cette initiative vise à galvaniser un soutien accru en faveur de la candidature de l’Algérie en tant que membre du prestigieux groupe des BRICS.

En effet, dans le cadre de cette démarche, les émissaires de la Chine, de la Russie, de l’Inde, ainsi que les chargés d’affaires auprès des ambassades du Brésil et de l’Afrique du Sud en Algérie, ont été reçus par Attaf. Cette série de rencontres hautement stratégiques se positionne comme une étape essentielle dans la poursuite de l’adhésion de l’Algérie au sein du groupe des BRICS.

De plus, le communiqué du ministère souligne que ces échanges s’inscrivent dans une démarche concertée visant à mettre en lumière les atouts distinctifs de la candidature algérienne. Donc, portée par une volonté politique affirmée du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, cette candidature tire sa spécificité des principes, des valeurs et des références qui guident la politique étrangère de l’Algérie. Et depuis de nombreuses années, l’Algérie se distingue par son engagement en faveur d’un ordre international multipolaire et par ses efforts pour promouvoir une action internationale multipartite et une démocratisation des relations internationales.

Un engagement politique et économique éloquent

En outre, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, affirme que l’Algérie possède une tradition de militantisme politique, fondée sur la promotion des valeurs et des principes qui ont façonné les bases des BRICS. De plus, il met en évidence la dynamique économique en cours dans le pays, catalysée par les réformes initiées par le président de la République. Ces réformes se traduisent par des indicateurs de développement positifs obtenus au cours des dernières années. Cette conjonction entre engagement politique et dynamisme économique place l’Algérie en position de contribuer de manière qualitative aux activités du groupe des BRICS, en soutien à des objectifs de paix, de sécurité, de développement et de bien-être, à la fois au niveau régional et international.

Pour conclure, la candidature algérienne repose sur des piliers solides : une orientation politique résolument tournée vers la multipolarité et la coopération internationale, ainsi qu’une dynamique économique en constante progression. Cette démarche s’inscrit harmonieusement dans la vision globale du président Tebboune et réaffirme l’engagement continu de l’Algérie envers la paix et le développement à l’échelle mondiale.