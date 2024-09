L’Algérie mise sur l’industrie automobile : Intégration et innovation au rendez-vous

L’Algérie s’affirme de plus en plus comme un acteur clé dans le développement de l’industrie automobile en Afrique. La Confédération des Industriels et Producteurs Algériens (CIPA), en collaboration avec le Conseil National Consultatif pour le Développement des PME (CNCDPME) et l’Association Africaine des Constructeurs Automobiles (AAAM), a organisé une journée thématique dédiée à l’industrie automobile.

Cet événement, qui s’est tenu à l’Hôtel Golden Tulip à Oued Smar, le 24 septembre 2024, a rassemblé les principaux acteurs du secteur, des décideurs industriels, des experts du secteur automobile, des sous-traitants et des représentants institutionnels algériens et internationaux.

L’objectif était clair : promouvoir une approche intégrée du développement de l’industrie automobile algérienne, en encourageant les synergies entre les constructeurs, les équipementiers et les sous-traitants.

Les discussions ont porté sur des sujets clés tels que l’intégration des sous-traitants locaux dans les chaînes de valeur, les opportunités de partenariat avec les constructeurs automobiles africains, le rôle des PME dans le développement d’un écosystème industriel robuste et les perspectives de croissance du marché automobile en Algérie et en Afrique du Nord.

La CIPA, en partenariat avec le CNCDPME et l’AAAM, organise un événement majeur pour booster le secteur automobile algérien

Le Vice-président de l’AAAM, présent à l’événement, a souligné l’importance d’une intégration régionale pour renforcer la compétitivité de l’industrie automobile africaine. Il a également mis en avant les opportunités offertes par le marché algérien, notamment en termes de ressources humaines qualifiées et de potentiel de production.

Les Bourses de Sous-Traitance et de Partenariat (BSTP) ont également joué un rôle central dans cette journée. Ces structures ont pour mission de faciliter les relations entre les grandes entreprises et les PME, en leur offrant des outils et des plateformes de mise en relation.

Les participants ont également abordé la question de la transition vers des véhicules durables. Les enjeux environnementaux et énergétiques sont au cœur des préoccupations des constructeurs automobiles, qui investissent massivement dans les technologies propres.

L’Algérie, riche en ressources énergétiques, dispose d’un potentiel important pour développer une industrie automobile verte.

Pour conclure, cette journée dédiée à l’industrie automobile marque une nouvelle étape dans le développement de ce secteur en Algérie. En réunissant tous les acteurs de la filière, les organisateurs ont posé les bases d’une collaboration fructueuse et durable.

Les prochaines années s’annoncent prometteuses pour l’industrie automobile algérienne, qui ambitionne de devenir un acteur majeur sur le continent africain.