L’Algérie mise sur ces 5 mégaprojets solaires pour transformer son avenir énergétique

L’Algérie accélère sa révolution énergétique en misant sur le solaire pour libérer son électricité de la dépendance au gaz.

Cinq projets majeurs, déployés sur plus d’une dizaine de wilayas du Sud et du Centre, illustrent cette dynamique ambitieuse.

Ensemble, ils incarnent la stratégie gouvernementale pour atteindre 115 gigawatts d’électricité propre d’ici 2035, avec une étape cruciale à l’horizon 2030, porter la part des énergies renouvelables à 27 % dans le mix énergétique national.

Algérie : une stratégie solaire ambitieuse portée par cinq projets clés aux capacités colossales

En 2024, l’Algérie a enclenché une phase décisive dans le déploiement de sa capacité solaire, orchestrée par Sonelgaz, acteur central de cette transition. Deux programmes principaux, d’une capacité respective de 1000 et 2000 mégawatts, ont donné lieu à la signature d’une vingtaine de contrats, répartis sur 15 wilayas, dont Batna, Ouargla, El Oued ou encore Biskra. Au cœur de cette effervescence, cinq projets se détachent par leur taille et leur portée.

1. Le consortium chinois CWE-HXCC

Leader du programme 2000 MW, développe cinq centrales totalisant 780 MW, avec des sites majeurs à Batna (220 MW), Guelta Sidi Saad (200 MW) et Dour El Maa (200 MW). Ces installations intègrent la technologie TOPCon, réputée pour optimiser la production et réduire les pertes électriques.

2. La centrale de Hassi Delaa (362 MW)

Pilotée par la société turque Ozgün, s’inscrit dans le programme 1000 MW. Lancée en mars 2024, elle prévoit une mise en service fin 2025, avec des infrastructures annexes pour assurer le transport d’énergie à haute tension.

3. La centrale de Ouargla (300 MW)

Développée par le géant chinois CSCEC, marque une autre avancée majeure. Démarré en mars 2024, ce projet s’étend jusqu’à mi-2025. CSCEC travaille aussi sur une centrale de 200 MW à El Meghier, témoignant de son engagement grandissant en Algérie.

4. La société algérienne COSIDER

En partenariat avec le groupe italien FIMER, conduit la centrale solaire de Ouargla (300 MW), symbolisant le soutien aux acteurs locaux. COSIDER développe également deux autres centrales à Béchar (250 MW) et à Tindouf (150 MW).

5. La centrale de Bir El Naam à Biskra (220 MW)

Supervisée par la chinoise Power China, illustre la dimension économique et sociale de ces projets, avec la création de plus de 600 emplois pendant la construction. Power China conduit aussi une installation de 150 MW à Kheneg Sidi Naji.

Par ailleurs, Sonelgaz a signé des contrats pour construire 20 centrales supplémentaires, réparties sur 12 wilayas. Ces unités auront des puissances variant entre 50 et 300 MW, confirmant l’essor rapide des énergies renouvelables sur le territoire.

En somme, ces cinq projets illustrent le tournant énergétique que le pays s’efforce d’opérer. Tout en posant les bases d’un avenir où le solaire occupera une place centrale dans le paysage énergétique national.