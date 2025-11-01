L’Algérie mise gros sur ses étudiants : un 1er fonds d’investissement universitaire voit le jour

Le paysage universitaire algérien prend un tournant résolument économique et entrepreneurial. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a annoncé jeudi à Alger la création du tout premier fonds d’investissement universitaire du pays.

Constitué sous la forme d’une société holding relevant de l’Université d’Alger 3, ce fonds démarre avec un capital initial de 120 millions de dinars, avec l’ambition d’atteindre 330 millions d’ici la fin de l’année.

S’exprimant à l’ouverture de la conférence nationale des universités, M. Baddari a souligné que cette initiative s’inscrit directement dans la concrétisation des engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en matière de réforme et de modernisation du système universitaire.

L’objectif principal de ce fonds est d’accompagner les étudiants porteurs de projets innovants et de renforcer le rôle économique et entrepreneurial des universités.

Pour encourager l’innovation, le ministre a également révélé la préparation d’un nouveau texte réglementaire sur la répartition des revenus des brevets d’invention. Ce texte prévoit que l’étudiant innovateur perçoive entre 60 et 80% des recettes générées lors de la cession de son brevet à une entreprise.

Le système universitaire se prépare à une transition majeure pour ses futurs diplômés. M. Baddari a indiqué que, dès 2027, les diplômés seront activement orientés vers les formules «diplôme – start-up» ou «diplôme-entreprise économique».

D’autres initiatives majeures ont été évoquées :

Le projet d’introduction en Bourse de filiales issues de trois centres de recherche.

La mise en place d’un guichet unique dans chaque université pour accompagner les étudiants dans la formalisation de leurs activités économiques.

Le ministre a mis en lumière les progrès déjà réalisés par l’écosystème universitaire algérien :

134 incubateurs et 256 start-up universitaires sont déjà actives sur les marchés national et international.

3249 brevets ont été déposés.

76 prototypes ont été finalisés.

54 projets nationaux sont en cours de valorisation.

Enfin, M. Baddari a rappelé les réformes pédagogiques, avec l’introduction de nouvelles matières de pointe (informatique quantique, gestion des crises internationales, brouillage des drones) et la création d’une première bibliothèque numérique universitaire regroupant plus de 114 000 documents électroniques.

Ces mesures confirment l’ambition de l’Algérie de lier l’enseignement supérieur aux défis économiques et technologiques contemporains.

