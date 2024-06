L’Algérie mise à l’honneur par le journal britannique “The Independent”

L’Algérie, le plus grand pays d’Afrique, attire l’attention sur la scène internationale du tourisme. Récemment, le prestigieux journal britannique The Independent a publié un article consacré à ce vaste pays, mettant en lumière ses richesses culturelles et naturelles encore peu explorées. Selon le journal, l’Algérie est en passe de devenir une destination de choix pour les voyageurs en quête d’authenticité et d’aventures inédites.

Le reportage souligne que l’Algérie, possède des trésors uniques qui méritent d’être découverts. De ses sites romains et islamiques à ses plages et montagnes, en passant par les paysages envoûtants du Sahara, l’Algérie offre une diversité impressionnante d’expériences. Les visiteurs peuvent y dormir sous les étoiles, faire des randonnées à dos de chameau avec les nomades Touaregs, ou encore explorer des vestiges historiques qui témoignent de la richesse du passé algérien.

Le tourisme algérien : un avenir prometteur

L’article de The Independent met également en avant les efforts entrepris par l’Algérie pour booster son secteur touristique. Saliha Nacerbay, Directrice Générale de l’Office National du Tourisme, a annoncé des plans ambitieux visant à accueillir 12 millions de touristes d’ici 2030, soit une augmentation quadruple par rapport aux chiffres actuels.

Lors de la Foire Internationale du Tourisme et des Voyages tenue à Alger, Mme Nacerbay a détaillé les mesures prises pour atteindre cet objectif. Le gouvernement algérien encourage activement les investissements dans le secteur, facilite les démarches pour les investisseurs, et modernise les infrastructures hôtelières. Environ 2 000 projets touristiques ont été approuvés, dont 800 sont en cours de construction, selon le ministère du Tourisme.

Par ailleurs, l’Algérie s’attache à restaurer ses sites historiques. Sur les 249 sites identifiés pour l’expansion touristique, environ 70 ont déjà été préparés et des plans de restauration sont en cours pour 50 autres. Ces efforts visent à offrir aux visiteurs une expérience enrichissante et à valoriser le patrimoine culturel du pays.

L’article de The Independent souligne que l’Algérie est une destination touristique émergente, riche en découvertes et en authenticité. Alors que le monde commence à reconnaître les trésors cachés de ce pays, l’Algérie se positionne comme une étoile montante sur la scène touristique internationale. Avec des initiatives prometteuses et une volonté affirmée de moderniser ses infrastructures, le futur du tourisme algérien s’annonce radieux, prêt à accueillir les voyageurs du monde entier.

Tourisme en Algérie et VISA : un défi sur lequel il faut travailler

Un des principaux obstacles identifiés concerne les procédures de visa pour les visiteurs étrangers. Bien que l’Algérie possède un immense potentiel touristique avec ses sites naturels et culturels uniques, les démarches administratives pour obtenir un visa peuvent décourager de nombreux touristes.

Les procédures de visa sont souvent perçues comme complexes et longues, ce qui peut dissuader les voyageurs potentiels. Dans un monde où de nombreuses destinations facilitent l’entrée des touristes avec des visas électroniques ou à l’arrivée, l’Algérie doit simplifier et accélérer ses formalités pour rester compétitive.

Cependant, le gouvernement algérien est conscient de ce défi et a déjà commencé à prendre des mesures pour faciliter l’accès au pays. Des initiatives sont en cours pour simplifier les procédures de visa et encourager les visiteurs internationaux. Lors de la récente Foire Internationale du Tourisme et des Voyages tenue à Alger, des responsables ont souligné l’importance de rendre les démarches administratives plus accessibles et plus rapides.