L’Algérie met en vente le prestigieux hôtel « El Palace » de Barcelone

Un actif immobilier d’exception détenu par l’État algérien pourrait bientôt changer de mains. Selon des informations rapportées le 16 avril par le média espagnol El Confidencial, l’hôtel El Palace de Barcelone, récupéré en 2025 par les autorités algériennes, est actuellement proposé à la vente. Le montant de la transaction évoquée dépasse les 100 millions d’euros, un seuil qui reflète la valeur de ce bien situé au cœur de la capitale catalane.

Vente de l’hôtel El Palace de Barcelone : un actif de luxe désormais dans le portefeuille de l’État algérien

Inauguré en 1919, l’hôtel El Palace de Barcelone se situe à proximité immédiate du Passeig de Gràcia, l’un des axes les plus prisés de la ville. L’établissement s’étend sur plus de 12.500 m² et se compose de :

Deux niveaux en sous-sol

Neuf étages en surface

125 chambres, dont plusieurs suites haut de gamme

Six grands salons destinés aux événements

Un toit-terrasse d’environ 1.500 m² avec vue panoramique

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Classé parmi les hôtels cinq étoiles « grand luxe », l’établissement attire une clientèle internationale. Les tarifs varient selon les saisons, avec des chambres proposées à plusieurs centaines d’euros la nuit. Tandis que certaines suites atteignent plusieurs milliers d’euros par jour.

Hôtel El Palace : une adresse marquée par l’art et la gastronomie

Au-delà de ses prestations hôtelières, l’hôtel se distingue par son ancrage culturel et gastronomique. La restauration est assurée par le chef espagnol Rafa Zafra, dont la cuisine met en avant les produits de la mer.

Plusieurs suites rendent hommage à des personnalités artistiques ayant séjourné dans les lieux. Notamment Salvador Dalí et Carlos Ruiz Zafón, renforçant l’image d’un établissement lié à l’histoire culturelle de Barcelone.

100 millions d’euros en perspective : de l’acquisition privée à la récupération par l’État algérien

L’hôtel avait été acquis en 2011 pour environ 80 millions d’euros par l’homme d’affaires algérien Ali Haddad, ancien dirigeant du groupe ETRHB. Condamné en Algérie dans des affaires de corruption, ce dernier a vu ses biens ciblés dans le cadre de procédures de récupération d’avoirs.

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Le transfert de propriété au profit de l’État algérien s’est concrétisé en 2025 via un mécanisme de dation en paiement, et non par une décision judiciaire classique. Ce dispositif a permis aux autorités de récupérer cet actif sans passer par une vente forcée.

Une stratégie de cession dans le cadre de la récupération des avoirs

Aujourd’hui, les autorités algériennes étudient la possibilité de céder l’hôtel El Palace de Barcelone à des investisseurs, notamment des fonds spécialisés et des structures de gestion patrimoniale.

Cette opération s’inscrit dans une stratégie plus large visant à :

Valoriser les biens récupérés

Générer des liquidités pour les finances publiques

Finaliser les procédures liées aux dossiers de corruption

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La vente potentielle de cet établissement pourrait ainsi constituer l’une des opérations les plus significatives de ce programme à l’international.