L’Algérie mérite-t-elle d’être visitée ? un globe-trotter saoudien répond

L’Algérie est sur la voix de devenir la future destination des influenceurs. En effet, comme nous l’avons vu dans les rubriques d’Algérie 360, ces derniers temps, de nombreux globe-trotters et influenceurs optent pour l’Algérie comme principal sujet à leur documentaire de voyage.

Parmi ces personnes, le blogueur jordanien Joe Hattab qui a fait le buzz avec sa vidéo qui rend un émouvant hommage à l’Algérie. Cependant, ce voyageur n’est pas le seul à s’intéresser à l’histoire, la culture et les traditions de l’Algérie.

Anas Iskander, un autre influenceur et globe-trotter qui s’est intéressé à l’Algérie. En effet, le voyageur saoudien décide de se rendre en Algérie, pour y passer quelques jours pendant le mois de Ramadan. Grâce à sa chaine YouTube, ou il diffuse un court documentaire sur le pays, Anas répond à la question « l’Algérie mérite-t-elle d’être visitée ? ».

« Pourquoi les Algériens sont si nerveux ? » un Saoudien brise les clichés

Anas Iskander, est un grand amateur du voyage. À chaque fois qu’il part à la découverte d’un nouveau pays dans le monde arabe, il y consacre une vidéo pour faire découvrir à ses abonnés sa nouvelle destination. C’est le cas aussi pour l’Algérie.

Le point de départ de la nouvelle aventure d’Anas commence par la capitale Alger. Dans laquelle il découvre des gens accueillants, une culture riche, une architecture qui raconte l’histoire de la ville. Le jeune voyageur saoudien commence sa vidéo par poser la question » pourquoi les Algériens sont-ils si nerveux ? ». Bien évidemment, en posant cette question aux passagers de la Casbah, Anas tente de briser les préjugés sur l’Algérie et son peuple. Les réponses à cette question étaient différentes les unes des autres, mais les personnes interrogées se sont mis d’accord que les Algériens sont plutôt accueillants que nerveux.

Un constat confirmé par le Saoudien. Et ce, grâce à l’accueil qu’il a reçu par les habitants d’Alger. D’ailleurs, une famille l’a même invité à rompre le jeûne avec eux et passer la soirée en leur compagnie. Cette invitation a permis à Anas de découvrir l’une des traditions du mois sacré en Algérie : pour son premier jeune, la tradition dit de faire monter l’enfant sur le toit de la maison pour rompre le jeune, avant de descendre et de déjeuner avec le reste de sa famille.

Habillé en bleu de Chine, Anas Iskander part à la découverte d’Alger

Pour tenter de se mettre dans la peau des habitants de la capitale Alger, Anas Iskander s’est acheté un bleu de Chine, connu également sous le nom de Schangai. Il part donc à la découverte des marchés de la basse Casbah, mais aussi de la Zawiya de Sidi Abderrahmane.

À la capitale, Anas visite également la maison de Mustapha Pacha. Une occasion pour le voyageur d’admirer la beauté du Zellige. Cette visite se poursuit donc par un passage au monument des Martyrs. Anas Iskander a eu aussi l’occasion de gouter quelques spécialités culinaires et de la pâtisserie de la capitale. Dont l’incontournable Kalb Ellouzz et les fameuses brochettes de Kebda.

