L’Algérie leader fiable des approvisionnements en gaz vers l’Italie en 2025

Les données officielles du ministère italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique révèlent qu’Algeria se confirme comme le fournisseur énergétique le plus fiable pour l’Italie, avec des livraisons de gaz naturel en hausse au cours des huit premiers mois de 2025. Les exportations algériennes ont dépassé 14,3 milliards de mètres cubes, principalement via le gazoduc stratégique Transmed, complétées par des livraisons de gaz naturel liquéfié (GNL).

Selon les statistiques officielles, la part de l’Algérie dans les importations totales de gaz italien a atteint 35,52 %, avec une progression positive de 1 % par rapport à la même période en 2024. Les exportations mensuelles ont été estimées à 1,833 milliard de m³ en juin, 1,577 milliard de m³ en juillet, et 1,790 milliard de m³ en août, tandis que le cumul du premier semestre 2025 atteignait 31,107 milliards de m³. La période de janvier à avril 2025 a enregistré 7,259 milliards de m³, contre 6,912 milliards de m³ en 2024, soit une croissance de 5 %.

Malgré certaines variations mensuelles, les flux algériens vers l’Italie sont restés stables et réguliers, avec plus de 1,8 milliard de m³ livrés en mai et juin. Les chiffres confirment la résilience et la fiabilité du partenariat énergétique entre les deux pays dans un contexte de transformation des marchés mondiaux.

Gazoduc Transmed et position stratégique de l’Algérie

Le gaz algérien transite principalement par le gazoduc Transmed Enrico Mattei, reliant le champ de Hassi R’mel à Mazara del Vallo en Italie depuis 1983, un axe crucial et l’une des infrastructures énergétiques les plus importantes de la région. L’Algérie se positionne désormais comme le deuxième fournisseur majeur de l’Italie, après la réduction des importations en provenance de Russie, et représente environ 30 % des importations italiennes de gaz.

En 2022, l’Italie a signé un accord pour augmenter de 40 % ses importations de gaz algérien, et l’Union européenne considère désormais l’Algérie comme une source prioritaire pour diversifier ses approvisionnements énergétiques. Les projets futurs incluent l’extension du gazoduc transméditerranéen à 40 milliards de m³ par an et l’étude d’un gazoduc direct Algérie-Sicile, intégré à une infrastructure prête à transporter du hydrogène vert produit à partir des projets solaires et éoliens algériens.

Dans le domaine du gaz naturel liquéfié, les exportations algériennes vers l’Italie ont atteint 0,47 million de tonnes au troisième trimestre 2025, contre 0,23 million de tonnes au même trimestre de 2024, et 0,61 million de tonnes sur la première moitié de l’année.

Cette augmentation souligne la diversification et la stabilité des flux d’approvisionnement algériens, renforçant la position de l’Algérie comme partenaire énergétique stratégique pour l’Italie et l’Europe.