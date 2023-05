L’Algérie, le pays africain avec la plus grande réserve d’or

Le site allemand spécialisé dans les données de marché et de consommation « Statista » a récemment publié une liste des pays africains ayant les plus grandes réserves d’or. Cette liste est basée sur les chiffres de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, classe l’Algérie en tête de liste en Afrique.

En effet, l’Algérie est le pays africain ayant les plus grandes réserves d’or, avec un total de 174 tonnes. Cela représente une augmentation de 6,4% par rapport à l’année précédente. Cette augmentation est due à l’augmentation des prix de l’or sur le marché international. L’Algérie a également augmenté ses réserves d’or pour diversifier ses investissements et protéger son économie contre les fluctuations des marchés financiers.

Suivie par l’Afrique du Sud occupe la seconde place sur la liste des pays africains ayant les plus grandes réserves d’or, avec un total de 125 tonnes. Cependant, les réserves d’or de l’Afrique du Sud ont diminué de 10,8% par rapport à l’année précédente. Cette baisse est due à la diminution de la production d’or dans le pays et à la vente de certaines de ses réserves pour financer ses dépenses.

Sur la 3ème place de ce classement on retrouve la Libye avec un total de 117 tonnes. Cependant, la Libye a connu une baisse de 3,5% de ses réserves d’or par rapport à l’année précédente. Cette baisse est due à la situation politique instable dans le pays, qui a entraîné une diminution de la production d’or.

Alors que l’Égypte occupe la 4ème place des pays ayant les plus grandes réserves d’or en Afrique, avec un total de 80,73 tonnes. Cependant, les réserves d’or de l’Égypte ont diminué de 2,7% par rapport à l’année précédente. Cette baisse est due à la vente de certaines de ses réserves pour financer ses dépenses.

Enfin, à la cinquième place sur la liste des pays africains ayant les plus grandes réserves d’or, on retrouve le Maroc avec un total de 22,12 tonnes. Cependant, les réserves d’or du Maroc ont diminué de 3,6% par rapport à l’année précédente. Cette baisse est due à la diminution de la production d’or dans le pays.

Les États-Unis en tête de liste mondiale

Par ailleurs, d’après le rapport du Conseil mondial de l’or, l‘Arabie saoudite est le pays arabe ayant les plus grandes réserves d’or, avec un total de 332,1 tonnes. Le Liban occupe la deuxième place sur la liste des pays arabes ayant les plus grandes réserves d’or, avec un total de 286,8 tonnes. L’Algérie occupe la troisième place sur cette liste, avec un total de 173,6 tonnes.

Au niveau mondial, les États-Unis sont le pays ayant les plus grandes réserves d’or, avec un total de 8 133,5 tonnes. Les réserves d’or des États-Unis ont augmenté de 0,9% par rapport à l’année précédente. Cette augmentation est due à l’augmentation des prix de l’or sur le marché international et à la politique de diversification des investissements du pays.

Pour conclure, les réserves d’or sont un indicateur important de la stabilité économique d’un pays. Les pays africains et arabes ayant les plus grandes réserves d’or ont la possibilité de diversifier leurs investissements et de protéger leur économie contre les fluctuations des marchés financiers.