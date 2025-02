L’Algérie lance une stratégie nationale pour renforcer la protection des femmes

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a franchi une nouvelle étape dans la promotion des droits des femmes en Algérie. Ce jeudi 13 février 2025, la ministre, Mme. Soraya Mologi a présidé une réunion de coordination visant à établir les grandes lignes d’une stratégie nationale pour renforcer la protection des femmes et promouvoir leurs droits.

Cette réunion, tenue au siège du ministère, a rassemblé plusieurs responsables et expertes du domaine, notamment des membres du Conseil national de la famille et de la femme, des chercheuses et des représentantes d’associations actives dans la protection des droits des femmes.

L’objectif principal de cette initiative est de garantir une meilleure protection sociale et juridique aux femmes algériennes.

Mme. Mologi a souligné que cette démarche s’inscrit dans la continuité des décisions prises par le président lors du Conseil des ministres du 9 février 2025.

Parmi ces décisions phares, l’extension du congé de maternité à cinq mois, une mesure saluée pour son impact positif sur la vie des femmes et des familles algériennes.

Des mesures concrètes pour lutter contre les violences faites aux femmes

Lors de cette rencontre, la ministre a insisté sur l’importance de l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Plusieurs actions prioritaires ont été définies, notamment :

Mise en place d’un numéro vert pour signaler les cas de violences.

pour signaler les cas de violences. Création d’une plateforme numérique interactive pour assurer un accompagnement efficace des femmes victimes de violences.

pour assurer un accompagnement efficace des femmes victimes de violences. Élaboration d’un guide juridique pour mieux informer les femmes sur leurs droits et les recours possibles.

pour mieux informer les femmes sur leurs droits et les recours possibles. Organisation de formations pour les professionnels impliqués dans la protection des femmes.

impliqués dans la protection des femmes. Renforcement des cellules d’écoute et de soutien psychologique dans les structures spécialisées.

Un engagement renforcé pour l’autonomisation des femmes

La ministre a également mis l’accent sur le rôle clé de l’éducation et de la formation pour garantir une autonomie durable aux femmes. Ainsi, plusieurs initiatives seront mises en place, telles que :

Des sessions de formation sur l’entrepreneuriat féminin et l’insertion professionnelle.

Des séminaires sur le rôle des femmes dans les instances élues pour encourager leur participation à la vie politique.

pour encourager leur participation à la vie politique. Des ateliers de sensibilisation sur la cohésion familiale afin de renforcer la stabilité des foyers.

Une mobilisation collective pour un impact durable

Mme. Mologi a insisté sur la nécessité d’une implication de tous les acteurs : institutions publiques, associations, experts et société civile.

Cette approche participative permettra de garantir des solutions adaptées et durables pour l’amélioration des conditions de vie des femmes en Algérie.

À l’issue de la réunion, les participantes ont unanimement salué les décisions du président, mettant en avant leur importance pour l’équilibre familial et l’émancipation des femmes.