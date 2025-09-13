L’Algérie lance un programme pour ses startups au Japon: un appel à candidatures jusqu’à cette date

Algeria Venture a annoncé le lancement de la nouvelle édition du programme de la mission algérienne pour les entrepreneurs (ASEP), qui aura cette année pour destination le Japon. L’initiative ouvre désormais ses portes aux startups et aux incubateurs algériens, avec un appel à candidatures fixé jusqu’au 20 septembre 2025.

Selon la société Algeria Venture et l’Ambassade du Japon en Algérie, l’objectif de cette édition est d’offrir aux entrepreneurs algériens l’opportunité de découvrir l’écosystème japonais, reconnu mondialement pour son dynamisme, sa technologie avancée et son esprit d’innovation.

Les participants auront la possibilité de visiter les incubateurs, universités, centres de recherche et startups japonaises de premier plan, tout en échangeant avec des acteurs influents de la scène entrepreneuriale nippone. Cette immersion vise à stimuler la créativité, l’innovation et à encourager des partenariats bilatéraux durables.

Découverte de l’écosystème entrepreneurial japonais

Pour la première fois, l’ASEP ouvre ses portes non seulement aux startups, mais aussi aux incubateurs classés en Algérie qui peuvent désormais postuler. Une ouverture qui vise à renforcer la chaîne d’accompagnement des jeunes entreprises innovantes et à multiplier les retombées positives du programme à l’échelle nationale.

Algeria Venture a annoncé que les places disponibles pour ce programme sont limitées. L’organisme invite ainsi les porteurs de projets à soumettre rapidement leur candidature via le site officiel : https://asep.dz.

Le Japon : une opportunité pour les startups algériennes

Les organisateurs rappellent que le Japon, surnommé « la terre du soleil levant », est un pays pionnier dans de nombreux secteurs, allant des technologies numériques à la robotique en passant par les énergies propres. Pour les startups algériennes, ce séjour représente une occasion unique de s’ouvrir à de nouveaux horizons, développer des contacts professionnels et créer des synergies avec un écosystème mondialement reconnu.

En lançant cette édition, Algeria Venture souhaite faire de l’ASEP un tremplin pour les talents algériens, afin qu’ils puissent s’inspirer des meilleures pratiques internationales et les réinvestir dans le développement de l’économie nationale.

