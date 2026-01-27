L’Algérie lance un emprunt souverain inédit à 6 % de rendement net : modalités et bénéfices à connaître

Ce mardi 27 janvier 2026, l’État algérien, par l’intermédiaire du Trésor public, lance officiellement un emprunt souverain inédit à 6 % de rendement net, certifié conforme aux principes de la finance islamique.

Cette opération s’inscrit dans une stratégie nationale visant à diversifier les sources de financement de l’État, renforcer l’épargne domestique et développer le marché financier national.

Selon le communiqué du ministère des Finances, cet emprunt, garanti par l’État et adossé à des biens et actifs publics réels, constitue « une étape majeure dans le développement du marché financier national et dans la consolidation de la finance islamique en Algérie ».

Le Trésor public souligne que l’opération offre « une opportunité d’investissement sécurisée, accessible et transparente, répondant à une demande croissante pour des produits conformes à la Charia ».

Modalités et fonctionnement de l’emprunt souverain en sukuk du Trésor Public

L’opération porte sur un encours global d’environ 296,650 milliards de dinars et se veut limitée dans le temps. Elle sera clôturée dès que les objectifs fixés seront atteints, renforçant ainsi son attractivité stratégique.

Les souscriptions se font via les institutions financières agréées, notamment :

Les guichets bancaires

Les agences d’assurances

Les trésoreries centrales et de wilaya

Les titres sont proposés sous forme de coupures de 100.000 et 1.000.000 de dinars, émis au porteur et offrant un revenu locatif annuel de 6 % sur six ans. À l’issue de la septième année, les souscripteurs récupèrent le montant initial investi, assorti du revenu prévu pour la dernière année.

Toutes ces opérations sont exonérées de tout impôt et taxes, et certifiées par le Haut-conseil islamique.

Un mécanisme conforme aux principes de la finance islamique

Les sukuk Ijara – droit d’usufruit, mécanisme choisi pour cet emprunt, permettent à l’État de louer le droit d’usufruit de biens immobiliers réels et tangibles pour sept ans. En contrepartie, un loyer annuel est versé aux porteurs de titres, garantissant un revenu stable et sécurisé.

Cette approche, unique sur le marché algérien, répond à une double exigence. Respect des principes de la finance islamique et mobilisation de ressources financières pour des projets publics stratégiques. Notamment dans les domaines des infrastructures, équipements et services.

Emprunt souverain à 6 % de rendement net en Algérie : comment souscrire et participer ?

Par ailleurs, l’Etat ouvre l’opération aux :

Personnes physiques : résidentes et non-résidentes de nationalité algérienne

: résidentes et non-résidentes de nationalité algérienne Personnes morales : entreprises et institutions de droit algérien

Un guide explicatif complet est disponible sur le site officiel dédié aux sukuk : https://sukuk.mf.gov.dz/, précisant :

Les objectifs de l’opération

Les modalités pratiques de souscription

Les structures et guichets autorisés

Les avantages pour les souscripteurs

Enfin, le Trésor public invite tous les citoyens intéressés à se rapprocher des partenaires agréés pour effectuer leur souscription dans les délais impartis.