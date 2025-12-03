L’Algérie lance officiellement la 5G sur son territoire

Près de douze ans après le lancement de la 3G, l’Algérie franchit une nouvelle étape dans sa transformation numérique avec l’introduction officielle de la technologie 5G. Les services de téléphonie mobile de cinquième génération ont été lancés ce mercredi 3 décembre, à l’issue d’une cérémonie organisée au Centre international de conférences (CIC) d’Alger, en présence de plusieurs membres du gouvernement et des dirigeants des trois principaux opérateurs du pays.

L’annonce a été faite par le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, qui a salué une avancée majeure pour le secteur. À l’issue d’un processus réglementaire entamé depuis plusieurs mois, l’État a accordé des licences d’exploitation 5G à Mobilis, Djezzy et Ooredoo, pour un montant global avoisinant le demi-milliard de dollars. Les autorisations officielles ont été délivrées le 20 novembre dernier, ouvrant la voie au déploiement des nouveaux réseaux et à la commercialisation progressive des services.

L’Algérie entre officiellement dans l’ère de la 5G

Dans un communiqué, le ministère a précisé que ce lancement s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à renforcer les infrastructures de télécommunications et à moderniser les services numériques. La mise en place de la 5G intervient après l’achèvement du cadre juridique et la publication des décrets exécutifs relatifs à l’attribution des licences d’installation et d’exploitation.

Selon les autorités, l’entrée en service de la 5G représente une étape déterminante dans le processus de modernisation du secteur. Les opérateurs sont désormais autorisés à procéder au déploiement des premières stations 5G et à préparer des offres adaptées aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. Un plan national prévoit une couverture progressive et équilibrée sur une période de six ans. Le déploiement débutera dans les wilayas jugées prioritaires avant de s’étendre à l’ensemble du territoire.

La 5G, un levier stratégique pour l’économie numérique en Algérie

Au-delà des performances techniques promises par la 5G — notamment des débits nettement plus élevés, une latence réduite et une meilleure capacité de connexion — les pouvoirs publics misent sur son impact économique. Le gouvernement ambitionne, à travers cette technologie, d’encourager l’innovation, de stimuler l’entrepreneuriat numérique et de favoriser l’émergence de nouveaux usages dans des secteurs stratégiques comme l’industrie, la santé, l’éducation ou encore les services intelligents.

Pour le ministère de la Poste et des Télécommunications, ce lancement confirme l’engagement de l’État à poursuivre sa transition technologique et à consolider une économie fondée sur l’innovation. En dotant le pays d’infrastructures modernes et de services de communication conformes aux standards internationaux, l’Algérie entend également renforcer sa position sur l’échiquier régional et continental des télécommunications.

Avec l’entrée officielle de la 5G, une nouvelle phase s’ouvre pour le secteur des télécoms en Algérie, avec de fortes attentes tant du côté des citoyens que des acteurs économiques.