L’Algérie lance la 1ʳᵉ édition du concours « Meilleur contenu numérique historique »

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé, ce lundi, le lancement de la 1ʳᵉ édition du concours « Meilleur contenu numérique historique », une initiative visant à encourager les jeunes talents à produire des créations originales alliant mémoire nationale et avenir numérique grâce aux technologies de l’intelligence artificielle.

Selon le communiqué du ministère, le thème de cette première édition mettra en lumière deux acteurs essentiels de la guerre de Libération :

L’agent de liaison : maillon clé dans la transmission des informations et des instructions en toute discrétion, garantissant la coordination des opérations.

Le commissaire politique : figure mobilisatrice et éducative, chargé d’élever la conscience nationale et de contrer la propagande coloniale.

Formes de participation et conditions

Les candidats pourront proposer un court-métrage conçu avec l’IA ou un podcast. La participation est ouverte individuellement ou en groupe (maximum trois membres). Les contenus doivent être originaux, pertinents et exempts de tout caractère partisan ou commercial.

Les productions seront évaluées par un jury spécialisé en histoire, médias et création de contenu. Des prix de valeur seront attribués aux lauréats, et les meilleures œuvres seront publiées sur les pages officielles du ministère.

Les projets doivent être envoyés avant le 25 octobre 2025 à l’adresse suivante : challenge@mpt.gov.dz. Les résultats seront annoncés et les gagnants honorés à l’occasion de la célébration du 71ᵉ anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne.

Le ministère précise que le formulaire de participation et l’ensemble des détails pratiques sont disponibles sur son site officiel : www.mpt.gov.dz.

L’IA, un avenir qui se dessine à grande vitesse

Ce concours s’inscrit dans un contexte international marqué par une accélération spectaculaire des technologies d’intelligence artificielle. Dans une récente interview accordée au journal allemand Die Welt, Sam Altman, directeur général d’OpenAI, a affirmé que l’IA pourrait dépasser l’intelligence humaine d’ici à 2030.

Altman estime que les avancées observées depuis le lancement de ChatGPT en 2022 sont appelées à s’intensifier. Il prévoit que, dès 2026, des modèles d’IA seront capables de réaliser des découvertes scientifiques inédites, impossibles à atteindre par les seuls moyens humains. « Si d’ici à la fin de la décennie, nous n’avons pas de modèles capables d’accomplir des tâches hors de notre portée, je serai extrêmement surpris », a-t-il déclaré.

