L’Algérie invite les USA à investir dans le domaine de l’énergie

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu l’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, ce mardi 5 avril 2022, ce dernier a souligné l’importance de la coopération et du partenariat stratégique qui lie les entreprises algériennes et américaines présentes en Algérie dans le domaine de l’énergie.

Pour sa part, l’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, et selon le communiqué rendu public par le ministère de l’Energie et des mines a exprimé : « sa satisfaction quant à la qualité des relations entre les deux pays et l’intérêt manifesté par les entreprises américaines, et la confiance qui caractérise les relations entre les entreprises des deux pays grâce à des partenariats équilibrés et solides. »

Selon ce même communiqué, les deux parties ont évoqué lors de cette rencontre, qui s’est déroulée au siège du ministère de l’Energie et des Mines, les relations bilatérales algéro-américaines dans le domaine de l’énergie et des mines. Ce qui a été qualifié d’historique et d’excellent, ainsi que des perspectives d’amélioration. Ils ont également réitéré la volonté d’intensifier la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie. En étudiant toutes les opportunités disponibles dans les domaines du pétrole, du gaz, de l’électricité et des mines.

Le communiqué indique aussi que les deux parties ont évoqué les grands potentiels de coopération et les opportunités d’investissement existantes dans le domaine des nouveaux « hydrogène » et des énergies renouvelables. Ainsi que dans le programme national de dessalement de l’eau de mer à court et moyen terme. En espérant la participation d’entreprises américaines à ce programme.

L’importance de la coopération entre l’Algérie et les USA dans le domaine des énergies

Le ministre de l’Energie et des Mines Mohamed Arkab a souligné « l’importance de la coopération et du partenariat stratégique qui lie les entreprises algériennes et américaines présentes en Algérie dans le domaine de l’énergie« .

Ce dernier a également présenté les opportunités d’investissement et de partenariat offertes par le secteur. Notamment dans le domaine de l’exploration, du développement et de l’exploitation des hydrocarbures. En espérant voir la participation d’entreprises américaines aux prochains appels d’offres qui seront lancés par la filière prochainement et profiter des avantages offerts par la nouvelle loi sur les hydrocarbures.

Le communiqué ajoute que le ministre Mohamed Arkab a insisté sur la volonté de l’Algérie de travailler davantage pour développer ses ressources afin de mieux explorer et exploiter ses riches ressources minières. Dans le même contexte, il a appelé les entreprises américaines à investir dans le secteur minier en Algérie et à établir des partenariats mutuellement bénéfiques avec les entreprises algériennes avec le transfert de connaissances et la formation.