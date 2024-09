L’Algérie impose le visa aux ressortissants du Maroc

Les autorités algériennes ont décidé de rétablir, avec effet immédiat, l’obligation de visa pour les ressortissants étrangers détenteurs d’un passeport marocain. Une décision prise pour mettre fin à diverses actions portent atteinte à la stabilité et à la sécurité du pays.

L’annonce a été faite dans un communiqué, publié en ce jeudi 26 septembre 2024, par le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger.

Voyager en Algérie : fin de la libre circulation des détenteurs du passeport marocain

Le ministère des Affaires étrangères rappelle dans son communiqué l’engagement de l’Algérie à maintenir les valeurs de solidarité entre les deux pays frères, et que le gouvernement avait évité, lors de la rupture des relations diplomatiques entre l’Algérie et le Maroc, de remettre en question la libre circulation des personnes.

Le MAE précise que le Maroc a profité de l’exemption de l’obligation de visa pour les ressortissants marocains, pour se livrer à diverses activités qui portent atteinte à la stabilité du pays et à la sécurité nationale. Notamment, par des réseaux de crime organisé, trafic de drogues et d’êtres humains, d’immigration clandestine, d’espionnage et de déploiement d’agents de renseignements détenteurs de passeports marocains pour accéder librement au territoire national.

Des actes qui menacent la sûreté nationale dans le pays

Le communiqué confirme que ces actions représentent une menace à la sûreté nationale du pays et « imposent un contrôle strict et ferme de tous les points d’accès et de séjour sur le territoire national« . Par ailleurs, la même source rappelle que « Le Royaume du Maroc est tenu pour seul responsable de l’actuel processus de dégradation des relations bilatérales entre les deux pays par ses agissements hostiles à l’Algérie ».

Pour rappel, le gouvernement avait décidé de rompre ses relations avec le Royaume du Maroc, le 24 août 2021, en raison « d’actions hostiles à l’encontre de l’Algérie« . À l’époque, le ministère des Affaires étrangères a précisé que le Maroc n’a jamais cessé de mener des actions hostiles contre son voisin.

