L’Algérie honore son héros : Le ministère recrute sur-le-champ le jeune qui a bravé le feu au 10ème étage

Ce vendredi 26 juin, un violent incendie a ravagé un appartement tout en haut d’un immeuble à Bir El Djir. Alors que les flammes menaçaient de tout emporter, un jeune homme a pris une décision qui a laissé tout le quartier sans voix… Alors, que s’est-il vraiment passé ?

L’alerte a été donnée vers midi passé de quelques minutes dans le quartier d’El Yasamine. Le feu venait de se déclarer au dixième et dernier étage d’une grande tour d’habitation, plongeant les résidents dans la panique.

Le réflexe héroïque de Nacer

Avant même que les sirènes des pompiers ne retentissent, Nacer Benkelfa, un jeune de la région, a compris qu’il n’y avait pas une seconde à perdre.

Deux enfants étaient bloqués à l’intérieur, coupés de la sortie. N’écoutant que son courage, Nacer s’est mis à escalader la façade de l’immeuble, de balcon en balcon, sous les yeux tendus des passants qui se sont vite rassemblés pour l’aider comme ils le pouvaient depuis le bas.

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Le jeune homme a réussi à atteindre l’appartement pour mettre les enfants à l’abri. Filmée par des voisins, son incroyable ascension a rapidement fait le tour des réseaux sociaux en Algérie, où tout le monde réclame aujourd’hui une distinction officielle pour son courage.

La Protection civile dit « merci »

Marqué par l’émotion du moment, Nacer a confié plus tard : « Je les ai entendus pleurer, je n’ai pas pu le supporter… Quitte à ce que ça tombe sur moi, mais pas sur eux ».

Cet acte de bravoure a fait réagir jusqu’aux plus hautes instances. Sur sa page Facebook, la Direction générale de la Protection civile a publié un message de gratitude très chaleureux pour remercier Nacer.

Les autorités ont salué son altruisme et en ont profité pour rendre hommage à la solidarité des jeunes Algériens, toujours prêts à s’entraider dans les moments difficiles.

Sur le plan technique, les pompiers sont rapidement arrivés en renfort avec de gros moyens, notamment quatre camions d’extinction, deux ambulances et un camion avec une grande échelle mécanique. Ils ont réussi à maîtriser les flammes et à éviter que le feu ne se propage au reste de l’immeuble ou aux bâtiments voisins.

Le bilan final fait état de quatre blessés, heureusement tous hors de danger. Une jeune femme de 32 ans, brûlée à la main droite, a été transportée à l’hôpital 1er Novembre (EHUO).

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Un homme de 35 ans et les deux enfants de 6 et 8 ans ont été légèrement intoxiqués par les fumées, mais les secours ont pu les soigner directement sur place. Une chose est sûre, sans le réflexe de Nacer, l’histoire aurait pu se terminer bien plus tristement.

À travers son communiqué, la Direction générale de la Protection civile a tenu à rendre un vibrant hommage à l’ensemble de la jeunesse algérienne qui se mobilise, sans hésitation, pour venir en aide aux autres.

Elle a ainsi réaffirmé que les valeurs de solidarité, de secours et d’humanisme resteront à jamais ancrées dans notre société, et que l’Algérie demeurera, grâce à ses enfants fidèles, une terre de fierté et de noblesse.

Mais l’hommage ne s’est pas arrêté là. Sur instruction directe du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, le Directeur général de l’aéroport international d’Oran « Ahmed Ben Bella » a personnellement contacté le jeune Nacer Benkelfa.

Ce dernier lui a officiellement proposé un poste de travail au sein de l’établissement. Une juste récompense pour ce héros national qui a prouvé que l’Algérie demeurera, grâce à ses enfants fidèles, une terre de fierté et de noblesse.