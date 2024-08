L’Algérie gagne sa place dans le Top 10 des plus grands producteurs d’huile d’olive

Selon Best Diplomats, l’Algérie est dans le Top 10 mondial des meilleurs producteurs d’huile d’olive. La saison 2023-2024 marque une montée significative de l’oléiculture algérienne, avec une production de 93 000 tonnes.

L’Algérie est désormais reconnue sur la scène mondiale et s’est hissée au neuvième rang parmi les plus grands producteurs d’huile d’olive.

L’huile d’olive algérienne conquiert la scène internationale

L’huile d’olive algérienne, reconnue pour sa qualité exceptionnelle, est de plus en plus prisée à travers le monde. Les producteurs locaux ont enchaîné les participations aux concours prestigieux, où ils ont remporté plusieurs trophées honorifiques.

Cette année, plusieurs marques algériennes comme Dahbia Baghlia, Ithri Olive ou encore Arba Olive, ont raflé environs 60 médiales d’or, d’argent et de bronze.

Lors de l’événement du Carthage International Olive Oil Competitions qui s’est tenu récemment en Tunisie. Les oléiculteurs algériens ont signé une victoire éclatante en remportant un total de 13 médiales, dont 8 en or.

Cette réussite témoigne du savoir faire des artisans algériens et de l’excellente qualité de l’huile d’olive de notre pays.

🟢 À LIRE AUSSI : IOOC Istanbul 2024 : l’huile d’olive algérienne primée en Turquie

Cependant, l’Espagne reste le leader mondial du marché de l’huile d’olive avec une production qui s’élève à 766 400 tonnes. Suivi de l’Italie qui occupe la deuxième place du classement et qui a produit 288 900 tonnes cette saison.

La Turquie est dans le Top 3 avec une production de 210 000 tonnes. Par ailleurs, d’autres pays méditerranéens comme la Tunisie et le Maroc se dressent aux côtés de l’Algérie dans ce classement.

Le climat méditerranéen : un atout stratégique pour la culture des olives

Bien que les algériens excellent dans la production de l’huile d’olive, le positionnement stratégique de l’Algérie joue un rôle clé dans cette réussite.

En effet, le climat méditerranéen qui est caractérisé par des étés chauds et secs ainsi que des hivers doux et pluvieux, favorise un environnement propice à la culture des olives. Notamment dans les régions montagnardes comme la Kabylie, ainsi que certaines zones des plateaux côtiers et des hauts plateaux.

L’huile d’olive algérienne se distingue par des saveurs distinctes, pouvant être aussi bien épicées que fruitées. De plus, les producteurs algériens mettent en œuvre différentes méthodes agricoles, combinant des techniques modernes et traditionnelles.

🟢 À LIRE AUSSI : Meilleures huiles d’olive : l’Algérie enchaîne les distinctions à l’international