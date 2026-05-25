L’Algérie, future puissance régionale de l’IA ? Ce que révèle ce rapport américain

L’Algérie est en passe de devenir la locomotive technologique du Maghreb. Selon un récent rapport du prestigieux groupe de réflexion américain New Lines Institute, le pays se positionne comme la nation la plus qualifiée pour s’emparer du leadership de l’intelligence artificielle (IA) en Afrique du Nord.

Cette ascension fulgurante s’appuie sur une stratégie nationale globale et multidimensionnelle, mêlant développement technologique, valorisation du capital humain, diversification des partenariats internationaux et souveraineté numérique.

IA en Algérie : Une vision stratégique en six axes

Le rapport souligne un changement de paradigme majeur : l’Algérie ne doit plus être perçue uniquement comme une puissance énergétique régionale, mais comme un État en quête d’indépendance stratégique globale. Sa feuille de route repose sur six piliers fondamentaux :

La recherche scientifique et l’innovation.

Le développement des compétences par l’éducation.

Le déploiement d’applications sectorielles (Santé, Agriculture, Énergie).

L’incitation à l’investissement.

La gouvernance des données.

La création d’un écosystème intégré pour l’IA.

Éducation : Comment l’Algérie accélère sur l’intelligence artificielle

L’un des principaux atouts de l’Algérie réside dans son socle éducatif, jugé comme l’un des plus solides du continent africain en informatique et en IA. Le pays compte plus de 57 000 étudiants répartis dans 74 masters spécialisés à travers 52 universités.

De plus, l’Algérie brille dans les classements de publication scientifique, comptant plusieurs de ses chercheurs parmi les 2 % des meilleurs scientifiques mondiaux.

Sur le plan économique, les projections sont exponentielles. Le marché de l’IA en Algérie devrait passer de près de 499 millions de dollars en 2025 à environ 1,69 milliard de dollars d’ici 2030, affichant un taux de croissance annuel composé (CAGR) impressionnant de 27,7 %.

Pour moderniser ses secteurs clés, l’Algérie mise fortement sur l’intégration des nouvelles technologies. Dans l’agriculture, qui pèse pour 12,4 % du produit intérieur brut (PIB), le déploiement d’applications de précision pourrait ainsi propulser la production nationale à la hausse avec des gains d’activité estimés entre 20 et 25 %.

Du côté de l’énergie, la transformation numérique de l’industrie du pétrole et du gaz s’annonce tout aussi rentable, les autorités tablant sur des optimisations de processus capables de générer des économies annuelles substantielles, oscillant entre 200 et 300 millions de dollars.

🟢 A LIRE AUSSI : France : les frais universitaires des étudiants étrangers vont exploser dès la rentrée

Pour soutenir cette dynamique, l’opérateur historique Algérie Télécom a injecté 1,5 milliard de dinars algériens en 2025 pour financer les startups spécialisées dans l’IA, la cybersécurité et la robotique. Ce financement s’inscrit dans un programme national de transition numérique englobant plus de 500 projets sur la période 2025-2026.

Par ailleurs, pour contrer la fuite des cerveaux, Alger ambitionne de former 500 000 spécialistes des TIC d’ici 2030, un levier qui pourrait lui conférer une influence technologique durable à l’échelle régionale.

Pivot géopolitique, ouverture sur l’anglais et partenariats mondiaux

Bénéficiant d’une position géographique charnière entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne, l’Algérie tire profit de ses ressources énergétiques pour s’imposer comme un hub numérique régional.

Sur l’échiquier géopolitique, le rapport met en avant la diplomatie équilibrée d’Alger. En coopérant simultanément avec les États-Unis, la Chine, l’Italie et la France, l’Algérie évite toute dépendance exclusive.

La coopération avec Rome s’intensifie notamment dans la cybersécurité et les câbles sous-marins, illustrée par la participation algérienne au projet de câble interconnecteur Medusa.

🟢 A LIRE AUSSI : Faderco investit 30 milliards à Mostaganem : 4 800 emplois à la clé pour ce nouveau projet géant

Les universités algériennes opèrent également une transition historique vers la langue anglaise. Ce virage s’accompagne d’un rapprochement avec des institutions américaines de premier plan, à l’image des partenariats conclus entre les écoles algériennes de mathématiques et d’IA et la prestigieuse University of Notre Dame.

Parallèlement, l’axe Alger-Pékin se renforce à travers des accords de formation et la création de laboratoires de recherche conjoints.

Infrastructures et connectivité : Les obstacles que l’Algérie doit encore franchir

Malgré des indicateurs au vert, le New Lines Institute invite à la prudence et pointe du doigt plusieurs défis. L’Algérie souffre encore de disparités de connectivité dans certaines régions et d’une capacité limitée de ses centres de données (data centers).

Le pays se classe actuellement au 120e rang mondial de l’indice de préparation à l’IA. Toutefois, les experts américains nuancent ce classement, précisant qu’il reflète l’état actuel des infrastructures plutôt que le potentiel futur et l’ambition réelle du pays.

En conclusion, le rapport affirme que l’Algérie dispose d’une vision à long terme qui pourrait bien en faire, dans les années à venir, l’acteur technologique le plus influent du Maghreb et de la région du Sahel. Un modèle de développement qui démontre comment un pays peut mettre la technologie au service de sa souveraineté nationale.