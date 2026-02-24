L’Algérie, future pépite du tourisme ? Le coup de projecteur américain sur 20 destinations clés

Dans un dossier détaillé paru le 21 février 2026, The USA Herald met en avant les atouts touristiques de l’Algérie. Le journal souligne que le pays gagne à être connu, s’appuyant sur une sélection de 20 villes emblématiques pour illustrer son caractère unique.

The USA Herald met en avant le contraste frappant entre la richesse de l’Algérie — tant sur le plan paysager qu’historique — et sa faible visibilité à l’échelle mondiale. Le journal note que le pays possède des ressources touristiques tout aussi compétitives que celles des grandes destinations touristiques d’Afrique, malgré sa discrétion actuelle sur le marché international.

L’article pointe du doigt le décalage entre la superficie record de l’Algérie et sa faible notoriété auprès des voyageurs. Ce manque d’attractivité n’est pas dû à un manque d’atouts, mais plutôt à une stratégie de promotion insuffisante et à des idées reçues qui ternissent encore son image.

L’Algérie, destination la plus méconnue d’Afrique selon The USA Herald

L’article dresse un inventaire séduisant : de la Casbah d’Alger (UNESCO) à l’effervescence d’Oran, en passant par Constantine et ses ponts suspendus vertigineux. Le voyage se poursuit dans le Grand Sud, où Djanet, Tamanrasset et El Oued dévoilent des panoramas désertiques et rocheux d’une rare beauté, imprégnés de traditions ancestrales. Enfin, les joyaux antiques comme Tipasa, Timgad ou Djemila, ainsi que l’architecture unique de Ghardaïa, viennent parfaire ce tableau d’une Algérie aux multiples visages.

Selon The USA Herald, une promotion internationale plus audacieuse permettrait à l’Algérie de décupler son attractivité. Avec plus de 1 200 km de côtes méditerranéennes, des chaînes montagneuses imposantes et l’immensité du Sahara, le pays possède tous les ingrédients pour offrir une gamme d’activités touristiques quasi illimitée.

Par ailleurs, le journal insiste sur la dimension sauvage et intacte de certains sites algériens. Loin des circuits standardisés, cette authenticité brute représente, selon l’analyse, un argument de poids pour attirer des visiteurs désireux de vivre des expériences hors des sentiers battus et loin des foules.

Vers une nouvelle ère pour le tourisme algérien

Le renforcement des dessertes aériennes, couplé à une facilitation des formalités de visa, s’annonce comme un levier majeur de croissance. Selon l’analyse, cette ouverture pratique, conjuguée à une couverture médiatique internationale croissante, est en train de transformer durablement la perception de la destination à l’étranger.

En braquant les projecteurs sur 20 destinations emblématiques, The USA Herald bouscule les idées reçues et repositionne l’Algérie comme un acteur majeur du tourisme de demain. Cette reconnaissance internationale confirme un potentiel exceptionnel et appelle à une accélération des réformes pour structurer le secteur.

La sélection du journal traverse tout le territoire, citant des métropoles comme Alger, Oran ou Constantine, des joyaux antiques tels que Timgad, Djemila et Tipaza, ainsi que l’immensité du Sud avec le Tassili n’Ajjer, Djanet et Tamanrasset.

